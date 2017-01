Pallanuoto F, Eurolega: Bogliasco ko ed eliminato

GENOVA 16 GEN. Termina con una sconfitta, per altro ininfluente ai fini di una qualificazione già svanita, l’avventura europea delle bogliaschine. Nella terza giornata del secondo turno di Euro Lega, Falconi e compagne cedono di misura (9-8) alle spagnole del Sant Andreu, al termine di una gara vibrante ed accesa fino all’ultima sirena.

In una partita in cui i punti valevano solo per l’onore, essendo entrambe le contendenti ormai prive di ogni velleità di accedere al turno successivo, liguri e catalane non risparmiano colpi ed emozioni.

Come spesso avviene le ragazze di Mario Sinatra partono con il piede pigiato sull’acceleratore, tanto da portarsi sul 2-0 già nel primo minuto di gioco grazie alla doppietta di Maggi. Le iberiche tuttavia rialzano subito la testa e prima della fine del tempo ribaltano il risultato a proprio favore.

Un rigore della Lloret apre la seconda frazione, quella più ricca di gol. Le bogliaschine riequilibrano l’incontro con un’altra doppietta, questa volta firmata da Rogondino, anche grazie ad un rigore. Sempre su tiro libero segna in chiusura anche Dufour ma nel frattempo le spagnole hanno già realizzato altre due reti, che diventano tre con la segnatura della solita Lloret a fil di sirena. La numero tre in calottina blu è protagonista anche dopo il cambio vasca, con il gol che vanifica il tentativo di rimonta operato dalla Millo.

Bogliasco è comunque ancora vivo e nell’ultimo tempo raggiunge il pari con il terzo rigore di giornata (ancora Dufour) e con il primo centro della Zimmerman. Il finale di gara è intenso e palpitante e viene deciso a poco più di due minuti dalla fine dal sigillo della catalana Aznar. Le liguri si arrendono ma escono dal torneo a testa altissima, consce di aver dato tutto fino all’ultimo secondo.

“E’ stata un’esperienza comunque molto positiva – ha commentato a fine gara il tecnico bogliaschino Sinatra – che sicuramente ci farà crescere molto. In questi tre giorni sono usciti fuori tutti i nostri limiti ma anche tante ottime indicazioni su quelli aspetti su cui dobbiamo lavorare per migliorarci in vista degli impegni futuri. Sono comunque orgoglioso della mia squadra: anche se i risultati non sono venuti, abbiamo sempre lottato, non mollando mai in un girone molto difficile”.

TABELLINO

BOGLIASCO BENE-SANT ANDREU 8-9

(2-3; 3-4; 1-1; 2-1)

BOGLIASCO BENE: Falconi, Viacava, Zimmerman 1, Dufour 2 (2 rig), Trucco, Millo 1, Maggi 2 (1 rig), Rogondino 2, Boero, Rambaldi, A. Cocchiere, Frassinetti, Malara. All. Sinatra.

CN SANT ANDREU: O’Neill, Seto, Lloret 4 (1 rig), Guiral, Morell 1, Castella, Armit, Baringo 2, Bargallo 1, Hernandez, Crespi, Aznar 1, Hoyos. All. J. Azna Fernandez.

ARBITRI: B. Szekely (Ung) e S. Matijasevic (Mne).

NOTE: uscite per limiti di falli: Armit (S) nel terzo tempo, Zimmerman e Rambaldi (B) nel quarto tempo.