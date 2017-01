Pallanuoto, domani parte il Trofeo delle Regioni

GENOVA 1 GEN. Ragazze e ragazzi di tutta Italia, under 17 e under 14, aprono il nuovo anno della pallanuoto con il Trofeo delle Regioni. Si comincia martedì 3 gennaio al Centro Federale – Polo Natatorio di Ostia, a 30 chilometri dal centro di Roma, con il torneo femminile, riservato alle atlete nate 2000 e seguenti. Due gironi da cinque squadre nella fase preliminare che si conclude la mattina del 5 gennaio, poi quarti di finale e semifinali dalle 12 alle 20 del 5 gennaio e finali il giorno dell’Epifania.

Sabato 7 e domenica 8 gennaio inizia il torneo maschile, riservato agli atleti nati 2003 e seguenti. La prima fase interregionale prevede sei gironi con sei sedi differenti; la seconda fase interregionale si giocherà dal 23 al 25 aprile in tre concentramenti e la fase finale nazionale dal 7 al 10 settembre al Centro Federale – Polo Natatorio di Ostia. Per tutti partite di quattro tempi da otto minuti e campi da 25 metri. Squadre con quindici giocatori a referto e arbitraggio singolo. Sono 150 le ragazze del torneo femminile, 270 i ragazzi impegnati in quello maschile.

Trofeo delle Regioni Femminile 2017

Centro Federale – Polo Natatorio di Ostia, dal 3 al 6 gennaio

Girone A: Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Veneto

Girone B: Calabria, Campania, Lombardia, Sicilia, Toscana



Arbitri designati: Daniela Scillato, Alessio Nicolai, Matteo Giacchini, Giuseppe Ibba, Carlo Iori, Andrea Baretta, Antonio Barra, Valerio D’Alessio, Fabio Guarracino, Raffaele Lepre, Mattia Gomez, Daniele Ceraudo, Flavio Riccitelli, Federico Braghini e Tommaso Boccia. Giudice arbitro Alessandro Callini.

1^ giornata – 3 gennaio

17.00 Lazio-Marche

18.00 Toscana-Campania

19.00 Calabia-Lombardia

20.00 Veneto-Liguria

2^ giornata – 4 gennaio

09.00 Friuli Venezia Giulia-Lazio

10.00 Marche-Liguria

11.00 Campania-Calabria

12.00 Sicilia-Toscana

13.00 Lazio-Veneto

14.00 Marche-Friuli Venezia Giulia

15.00 Lombardia-Sicilia

16.00 Calabria-Toscana

17.00 Friuli Venezia Giulia-Liguria

18.00 Veneto-Marche

19.00 Siclia-Campania

20.00 Toscana-Lombardia

3^ giornata – 5 gennaio

08.00 Veneto-Friuli Venezia Giulia

09.00 Liguria-Lazio

10.00 Calabria-Sicilia

11.00 Campania-Lombardia

dalle 12.00 quarti di finale

alle 16.00 finale 9/10 posto (andata)

dalle 17.00 semifinali

4^ giornata – 6 gennaio

09.00 finale 9/10 posto (ritorno)

10.00 finale 7/8 posto

11.00 finale 5/6 posto

12.00 finale 3/4 posto

13.00 finale 1/2 posto

Regolamento e calendaro completo

Trofeo delle Regioni Maschile 2017

Girone 1 – Piscina comunale del Terdoppio, Novara – 7 e 8 gennaio

Squadre partecipanti: Liguria, Lombardia, Piemonte

Girone 2 – Centro Federale Polo Natatorio “B. Bianchi”, Trieste – 8 gennaio

Squadre parteciapanti: Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto

Girone 3 – Piscina “G. Nannini”, Firenze – posticipato al 5 febbraio

Squadre parteciapanti: Emilia Romagna, Toscana, Umbria

Girone 4 – Stadio del Nuoto “M. Galli”, Civitavecchia – 7 gennaio

Squadre parteciapanti: Lazio, Marche, Sardegna

Girone 5 – Piscina Le Naiadi, Pescara – 7 gennaio

Squadre parteciapanti: Arbuzzo, Campania, Puglia

Girone 6 – Piscina comunale di Cosenza – 8 gennaio

Squadre parteciapanti: Basilicata, Calabria, Sicilia

Calendario e regolamento