Pallanuoto, Coppa Italia: Pro recco-Canottieri 17-3

GENOVA. 1 FEB. Esordio in Coppa Italia con vittoria per la Pro Recco che a Chiavari abbatte la Canottieri Napoli per 17-3 nel remake della gara di campionato di sabato scorso.

Novità nella formazione biancoceleste con Luca Brolis, classe 2001, convocato per la prima volta in prima squadra ma in panchina per tutto il match.

Nel team di Zizza rientra Giorgetti, omaggiato nel pre-gara da Eraldo Pizzo con una targa di ringraziamento per la sua militanza nella Pro Recco.

Partita senza storia con i ragazzi di mister Vujasinovic che partono fortissimo e chiudono sul 5-0 il primo parziale con bellissimi gol di Mandic e Figari.

Difesa blindata e perfetta (appena un’espulsione nei primi due tempi per i biancocelesti) e super Bruni che nei secondi otto minuti delizia la “Mario Ravera” con una beduina che trafigge Vassallo. Di Figari in avanzata offensiva, imbeccato da uno strepitoso passaggio di Fondelli, la rete del 7-0 che porta le squadre al cambio campo.

Fondelli con un destro al volo e Di Fulvio, che tutto solo si concede il lusso di scartare anche Vassallo, marcano il +9 biancoceleste. Il numero 2 pescarese sigla la sua doppietta personale con un tiro terrificante nell’angolo lungo. Di Dolce, in superiorità, il gol dei campani dopo oltre venti minuti di gioco. Il solito bolide di Figlioli chiude il terzo tempo sul 12-1.

Negli ultimi otto minuti il film non cambia e Bodegas si concede il lusso di superare Rossa con una magistrale palombella. Anche Ivovic si iscrive al festival del gol per il 14-1 biancoceleste. L’ultimo sussulto del match è la classica rete dell’ex firmata da Giorgetti a pochi istanti dal termine.

Nella prima partita il Posillipo ha superato la Pallanuoto Trieste per 12-10. La Pro Recco tornerà in vasca domattina, alle 10.30, contro Trieste.

Il tabellino

PRO RECCO. Tempesti, Di Fulvio 2, Mandic 2, Figlioli 2, Fondelli 2, Di Somma, Sukno 2, Brolis, Figari 2, Bodegas 1, Bruni 2, Ivovic 2, Dufour. All. Vujasinovic

CANOTTIERI NAPOLI. Rossa, Buonocore, Maccioni, Baviera, Giorgetti 1, Borrelli, Dolce 1, Campopiano, Gitto, Velotto 1, Di Martire, Esposito, Vassallo. All. Zizza.

Arbitri: Luca Bianco e Stefano Scappini

Parziali: 5-0, 2-0, 5-1, 5-2

Note: Superiorità numeriche Pro Recco 0/4, Canottieri Napoli 1/5. Per la Pro Recco in porta Dufour nel IV tempo. Nella Canottieri in porta Rossa nel IV tempo. Nessuno uscito per limite di falli. Spettatori: 300 circa