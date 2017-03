Pallanuoto, Coppa Italia: oggi finale Recco-Brescia

GENOVA 12 MAR. La Pro Recco per confermarsi. L’AN Brescia per invertire la tendenza. La finale della 21esima edizione della coppa Italia sarà la stessa degli ultimi tre anni. I liguri, che vincono in campionato da 67 partite, proveranno a difendere per la quarta volta consecutiva il trofeo che hanno alzato già 11 volte. I padroni di casa cercheranno di bissare il successo del 2012 (5-4 a Napoli).

Nelle semifinali – che hanno aperto la final four alla piscina di Mompiano, a Brescia – la Pro Recco ha battuto la RN Savona per 19-5 (6-1, 4-1, 5-1, 4-2); a seguire i padroni di casa dell’AN Brescia hanno sconfitto il CC Napoli per 11-7 (2-1, 3-2, 4-3, 2-1).

Le finali sono in programma per il terzo posto alle 14.30 con diretta su Waterpolo Channel e per il trofeo alle 16.45 con diretta su Rai Sport + HD.

Pro Recco: Volarevic, Francesco Di Fulvio, Mandic 1, Figlioli 2, Fondelli 1, Bruni 2, Sukno 4 (1 rig.), Echenique Saglietti 2, Figari 2 (1 rig.), Bodegas, Aicardi 2, Aleksandar Ivovic 3, Dufour. All. Vujasinovic.

RN Savona: Antona, Colombo, Damonte 1, Conterno, Lorenzo Bianco, Ravina 1, Grosso, Milakovic, Giovanni Bianco 1, Gounas 2, Piombo, Poggi, Missiroli. All. Angelini.

Arbitri: Gomez e Frauenfelder.

Note: parziali 6-1, 4-1, 5-1, 4-2. Uscito per limite di falli Piombo (S) a 3’13 del quarto tempo. Superiorità numeriche: Pro Recco 2/7 + 2 rigori, RN Savona 2/5. Missiroli (S) sostituisce Antona a inizio terzo tempo, Dufour (R) subentra a Volarevic a inizio quarto. Spettatori 400 circa.

Sintesi. Qualificazione definita nei primi sette minuti, coi campioni d’Italia avanti 6-0 con le reti di Aicardi, Ivovic, capitan Figlioli, autore di due gol e della prima superiorità numerica, Sukno su rigore e Figari. Il Savona supera Volarevic – che sostituisce l’infortunato Tempesti – solo con Gounas in chiusura di tempo; ma non riesce mai ad avvicinarsi. La Pro Recco alimenta gradualmente il vantaggio, chiudendo le frazioni successive sul 4-1, 5-1 e 4-2. A segno nove giocatori di movimento con quaterna del mancino Sukno e tripletta di Ivovic.

AN Brescia: Del Lungo, Guerrato 1, Christian Presciutti 1, Randelovic, Paskovic 3, Rizzo 1 (rig.), Muslim 2, Nora 1, Nicholas Presciutti 1, Bertoli 1, Ubovic, Napolitano, Morretti. All. Bovo.

CC Napoli: Rossa, Buonocore 1, Maccioni, Baviera, Giorgetti 4 (1 rig.), Borrelli, Dolce, Campopiano, Matteo Gitto, Velotto, Baraldi 2, Di Martire, Vassallo. All. Zizza.

Arbitri: Colombo e Carmignani.

Note: parziali 2-1, 3-2, 4-3, 2-1. Nessuno uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: AN Brescia 4/7 + un rigore, CC Napoli 4/8 + un rigore. Ammonito Bovo (coach Brescia) nel terzo tempo. Spettatori 500 circa. Partita sospesa per un problema all’impianto di illuminazione per 25 minuti, tra il secondo e il terzo tempo.

Sintesi. Molto più combattuta la seconda semifinale. L’AN Brescia passa due volte con Paskovic (prima servito da Ubovic in verticale e poi in avanzamento) e Muslim (con l’uomo in più e con una deviazione ai due metri) per il 2-0 e per il 4-2, che segue il momentaneo pareggio firmato da Giorgetti con due gol in superiorità numerica. Successivamente, sempre in azione di uomo in più, Baraldi rimette in scia la Canottieri Napoli (4-3) e Nora si sgancia di nuovo per il 5-3 che porta al cambio campo e ad un improvviso black out elettrico. Il gioco riprende dopo 25 minuti con l’AN Brescia che strappa sul +3 con Paskovic dal perimetro per il 6-3 e, in superiorità numerica, con Christian Presciutti e Bertoli per il 7-4 e per l’8-5. Nel frattempo Giorgetti, su rigore e con l’uomo in più, rintuzza, ma Nicholas Presciutti segna il +4, prima di volgere al quarto tempo sul 9-6 grazie al tocco sottomisura di Baraldi.

Nell’ultimo parziale il Brescia stringe la difesa, ben guidata da Del Lungo, e ribadisce il massimo vantaggio con Rizzo su rigore (10-6) e un tiro all’incrocio di Guerrato (11-7) che segue la marcatura di Buonocore.

RICORDATO BRUNO PISANO. Prima delle partite è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Bruno Pisano, dirigente e presidente storico della Rari Nantes Savona, che dal maggio scorso ricopriva la carica di presidente onorario del club, scomparso venerdì all’età di 89 anni. Fino a domenica sarà possibile recarsi alla camera ardente del Santuario della Pace, ad Albisola Superiore, per l’ultimo saluto all’amico Bruno. I funerali si svolgeranno lunedì 13 marzo alle 10.00 nella Chiesa di S. Nicolò ad Albisola Superiore.

ALBO D’ORO. 1970 CC Napoli, 1971/73 non disputata, 1974 Pro Recco, 1975 non disputata, 1976 RN Florentia, 1977/84 non disputata, 1985-1986 Pescara, 1987 CN Posillipo, 1988 RN Arenzano, 1989 Pescara, 1990-1991 RN Savona, 1992 Pescara, 1993 RN Savona, 1994/97 non disputata, 1998 Pescara, 1999/2004 non disputata, 2005 Bissolati Cremona, dal 2006 al 2011 Pro Recco, 2012 AN Brescia, 2013-2014-2015-2016 Pro Recco.

ULTIME SEI FINALI

2016 Pro Recco-AN Brescia 5-4 a Busto Arsizio

2015 Pro Recco-AN Brescia 8-5 a Sori

2014 Pro Recco-AN Brescia 11-6 a Brescia

2013 Pro Recco-RN Savona 13-9 a Savona

2012 AN Brescia-Pro Recco 5-4 a Napoli

2011 Pro Recco-Leonessa Brescia 9-7 a Brescia

FINAL FOUR

21esima edizione della coppa Italia

Sabato 11 marzo

Domenica 12 marzo

Finale 3° posto

RN Savona-CC Napoli alle 14.30 in diretta su Waterpolo Channel

Finale 1° posto

Pro Recco-AN Brescia alle 16.45 in diretta su Rai Sport + HD