Pallanuoto, Coppa Italia F: Rapallo e Bogliasco in final six

GENOVA 20 FEB. Si è conclusa la seconda fase della Coppa Italia femminile di pallanuoto.

Si qualificano alla Final Six le campionesse d’Italia del Plebiscito Padova, il Rapallo Pallanuoto e L’Ekipe Orizzonte dal gruppo D con sede a Milano, le detentrici del trofeo del Bogliasco Bene, la Waterpolo Messina e il Cosenza Pallanuoto dal gruppo E di Roma. La Final Six della sesta edizione di Coppa Italia è in programma dal 30 marzo al 1 aprile.

Calendario, risultati e classifiche

Gruppo D

Milano – Piscina Saini

1^ giornata – 18 febbraio

Rapallo Pallanuoto-L’Ekipe Orizzonte 7-7

Rapallo PN: Lavi, Zanetta 1, Gragnolati 2, Avegno, Gagliardi, Repetto, Kholi 3, S. Criscuolo 1, Mori, C. Criscuolo, Cotti, Giustini. Bacigalupo. All. Antonucci

L’Ekipe Orizzonte: Jovetic, Santapaola, Garibotti 1, Eggens 4, Di Mario, Grillo, Palmieri, Marletta, Buccheri, G. Aiello, Riccioli 2, Lombardo, Schillaci. All. Miceli

Arbitri: Colombo e Petronilli

Note: parziali 2-3, 1-1, 2-2, 2-1. Uscita per limite di falli Lombardo (Orizzonte) nel terzo tempo. Superiorità: Rapallo 5/11 e Orizzonte 3/7 + un rigore Spettatori 200 circa

NC Milano-Plebiscito Padova 7-15

NC Milano: Gorlero, Zerbone, Ardovino, Scialla, Pustynnikova 4 (1 rig.), Incarnato, Dilernia, Comba, Cordaro 2, Zizzo 1, Magni, Rosanna. All. Diblasio

Plebiscito PD: Teani, Barzon 3, I. Savioli 1, Gottardo, M. Savioli, Queirolo 4, Millo, Dario 3, Galardi, Robinson 3, Nencha, Casson 1, Franceschino. All. Posterivo

Arbitri: Taccini e Zedda

Note: parziali 2-4, 0-3, 0-5, 5-2. Nessuna giocatrice uscita per limite di falli. Superiorità numeriche: Milano 2/6 + un rigore e Plebiscito 6/7. Spettatori 200 circa

2^ e 3^ giornata – 19 febbraio

Plebiscito Padova-Rapallo Pallanuoto 5-3

Plebiscito PD: Teani, Barzon, I. Savioli 1, Gottardo, M. Savioli, Queirolo 1, Millo, Dario 2, Galardi, Robinson 1, Nencha, Casson, Franceschino. All. Posterivo

Rapallo PN: Lavi, Zanetta, Gragnolati 1, Avegno, Gagliardi 1, Repetto, Kholi 1, S. Criscuolo, Mori, C. Criscuolo, Cotti, Giustini. Bacigalupo. All. Antonucci

Arbitri: Colombo e Zedda

Note: parziali 2-1, 1-1, 1-0, 1-2. Nessuna uscita per limite di falli. Superiorità numeriche: Plebiscito 2/5, Rapallo 1/6. Spettatori 100 circa.

L’Ekipe Orizzonte-NC Milano 9-7

L’Ekipe Orizzonte: Jovetic, Santapaola, Garibotti, Eggens 3, Di Mario 2, Grillo, Palmieri 2, Marletta 2, Buccheri, G. Aiello, Riccioli, Lombardo. All. Miceli

NC Milano: Gorlero, Zerbone, Ardovino, Scialla, Pustynnikova 2, Incarnato 1, Dilernia, Comba 1, Cordaro 2, Zizzo 1, Magni, Rosanna. All. Diblasio

Arbitri: Savarese e Petronilli

Note: parziali 2-1, 2-1, 3-2, 2-3. Nessuna uscita per limite di falli. Superiorità numeriche: Orizzonte 3/8, Milano 1/7. Spettatori 150 circa

NC Milano-Rapallo Pallanuoto 7-10

NC Milano: Gorlero, Zerbone 1, Ardovino, Scialla 4, Pustynnikova 1, Incarnato 1, Dilernia, Comba, Cordaro, Zizzo, Magni, Rosanna. All. Diblasio

Rapallo PN: Lavi, Zanetta, Gragnolati 4, Avegno 1, Gagliardi, Repetto 3, Kholi, S. Criscuolo 2, Mori, C. Criscuolo, Cotti, Giustini. Bacigalupo. All. Antonucci

Arbitri: Taccini e Petronilli

Note: parziali 1-6, 3-1, 0-1, 3-2. Nessuna uscita per limite di falli. Superiorità numeriche: Milano4/9, Rapallo 1/5. Spettatori 150 circa.

Plebiscito Padova-L’Ekipe Orizzonte 17-4

Plebiscito PD: Teani, Barzon 2, I. Savioli 2, Gottardo 1, M. Savioli 1 (rig), Queirolo 1, Millo 1, Dario 4, Galardi 3, Robinson 1, Nencha, Casson 1, Franceschino. All. Posterivo

L’Ekipe Orizzonte: Jovetic, Santapaola, Garibotti 2 (un rig), Eggens, Di Mario, Grillo, Palmieri, Marletta 1, Buccheri, G. Aiello, Riccioli 1, Lombardo, Schillaci. All. Miceli

Arbitri: Savarese e Zedda

Note: parziali 5-1, 3-0. 4-0, 5-3. Nessuna uscita per limite di falli. Superiorità numeriche: Plebiscito 2/4 + un rigore, Orizzonte 1/8 + un rigore. Spettatori 100 circa.

Classifica. Plebiscito Padova 9, Rapallo Pallanuoto e L’Ekipe Orizzonte 4, NC Milano 0.

Gruppo E

Roma – Piscina Foro Italico

1^ giornata – 18 febbraio

Waterpolo Messina-SIS Roma 9-10

WP Messina: Ventriglia, Begin, Gitto 3, Chiappini, Morvillo, Radicchic 1, Kuzina 1, Lopes Da Silva 3, Marchetti, R. Aiello 1, Arruzzoli, Laganà. All. Mirarchi

SIS Roma: Riccardi, Gual Rovirosa 3, Mirarchi 1, Marani 1, Giovannangeli 1, Tankeeva, Picozzi 2, Sinigallia, Fabbri 1, Mandelli, Giachi 1, Nardini, Brandimarte. All. Formiconi

Arbitri: Piano e D’Antoni

Note: parziali 2-2, 3-2, 2-3, 2-3. Uscita per limite di falli Kuzina (Messina) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Messina 5/9 e SIS Roma 5/11. Spettatori 200 circa

Cosenza Pallanuoto-Bogliasco Bene 11-18

Cosena Pallanuoto: Sotireli, Citino, Di Claudio 1, Greco, S. Motta 2, Niu 1, D’Amico, Nicolai, Pomeri 2, Presta 2, R. Motta 2, Garritano 1, Manna. All. Capanna

Bogliasco Bene: Falconi, Viacava 1, Zimmerman 1, Dufour 2 (1 rig.), Trucco, Millo 3 (1 rig.), Maggi 2, Rogondino 1, Boero, Rambaldi 1, Cocchiere 2, Frassinetti 3, Malara. All. Sinatra

Arbitri: Fusco e Guarracino

Note: parziali 3-3, 5-6, 2-5, 1-4. Uscite per limite di falli Niu (Cosenza) nel terzo tempo, D’Amico (Cosenza), Presta (Cosenza) e Boero (Bogliasco) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Cosena 4/12 e Bogliasco 6/17 + 2 rigori. Spettatori 200 circa

2^ e 3^ giornata – 19 febbraio

SIS Roma-Cosenza Pallanuoto 13-15

SIS Roma: Riccardi, Gual Rovirosa 8 (2 rig), Mirarchi 1, Marani 1, Giovannangeli 1, Tankeeva, Picozzi 1, Sinigallia, Fabbri, Mandelli 1, Giachi, Nardini, Brandimarte. All. Formiconi

Cosena Pallanuoto: Sotireli, Citino 3, Di Claudio 2, De Cuia, S. Motta 2, Niu, D’Amico 2, Gallo, Pomeri 3, Presta, R. Motta 3, Garritano, Manna. All. Capanna

Arbitri: Guarracino e Piano

Note: parziali 2-5, 3-4, 4-2, 4-4. Uscite per limite di falli Sinigallia e Fabbri (R) e Niu (C) nel terzo tempo, Citino, Pomeri e R. Motta (C) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Roma 7/23 + 4 rigori dei quali due falliti, uno da Gual (parato) nel primo tempo e uno da Picozzi (parato) nel secondo tempo, Cosenza 4/12. Spettatori 200 circa.

Bogliasco Bene-Waterpolo Messina 8-9

Bogliasco Bene: Falconi, Viacava, Zimmerman 2 (un rig), Dufour 2 (un rig), Trucco 1, Millo, Maggi 2, Rogondino, Boero, Rambaldi 1, Cocchiere, Frassinetti, Malara. All. Sinatra

WP Messina: Ventriglia, Begin, Gitto, Chiappini 5 ( un rig), Morvillo, Radicchi 2, Kuzina 1, Lopes Da Silva, Marchetti, R. Aiello 1, Arruzzoli, Laganà. All. Mirarchi

Arbitri: Gomez e Fusco

Note: parziali 3-2, 2-4, 1-2, 2-1. Nessuna uscita per limite di falli. Superiorità numeriche: Bogliasco 1/6 + due rigori, Messina 3/7 + un rigore. Spettatori 150 circa.

SIS Roma-Bogliasco Bene 9-10

SIS Roma: Riccardi, Gual Rovirosa 1, Mirarchi 2, Marani, Giovannangeli 3, Tankeeva, Picozzi, Sinigallia 2, Fabbri, Mandelli, Giachi 1, Nardini, Brandimarte. All. Formiconi

Bogliasco Bene: Falconi, Viacava 2, Zimmerman, Dufour 3 (un rig), Trucco, Millo 1, Maggi 2, Rogondino, Boero 1 (rig), Rambaldi 1, Cocchiere, Frassinetti, Malara. All. Sinatra

Arbitri: Gomez e D’Antoni

Note: parziali 3-2, 0-3, 4-4, 2-1. Uscite per limite di falli Zimmerman (B) nel terzo tempo, Sinigallia (R) e Frassinetti (B) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Roma 7/16, Bogliasco 4/9 + tre rigori dei quali uno fallito (parato) da Dufour nel terzo tempo. Spettatori 150 circa.

Waterpolo Messina-Cosenza Pallanuoto 10-7

WP Messina: Ventriglia, Begin 2, Gitto 1, Chiappini 3, Morvillo 3, Radicchi, Kuzina, Lopes Da Silva, Marchetti, R. Aiello 1, Arruzzoli, Laganà. All. Mirarchi

Cosena Pallanuoto: Sotireli, Citino 1, Di Claudio, Di Cuia 1, S. Motta 2, Niu 1, D’Amico 1, Nicolai, Pomeri, Presta, R. Motta, Garritano 1, Manna. All. Capanna

Arbitri: Piano e Fusco

Note: parziali 3-2, 4-1,2-3, 1-1. Uscite per limite di falli Di Claudio (C) nel terzo tempo, Pomeri e Garritano (C) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Messina 4/16, Cosenza 1/6. Spettatori 100 circa.

Classifica: Waterpolo Messina e Bogliasco Bene 6, Cosenza Pallanuoto e SIS Roma 3 (Messina prima e Cosenza terza perchè hanno vinto gli incotri diretti con Bogliasco e Roma)

Giudice Arbitro: Sgarra

Arbitri: Gomez, Guarracino, Piano, Fusco e D’Antoni