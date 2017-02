Pallanuoto, Champions: tutto esaurito ad Albaro per il Recco

GENOVA 18 FEB. Una Champions League da giocare tutti insieme: anche oggi, nella sesta giornata del girone B, le Piscine di Albaro offriranno un colpo d’occhio eccezionale. Per la gara con il Partizan Belgrado – inizio alle 20.30 – si va verso il tutto esaurito, l’ennesimo in questa vasca storica che da novembre ha riabbracciato la grande pallanuoto. Uno spettacolo nello spettacolo che rende unica ogni serata e riconcilia con la bellezza di questo sport.

I pochi tagliandi ancora in vendita saranno acquistabili domani in piscina, dalle 18.30, presso la biglietteria posta al primo piano. Vincere contro i campioni di Serbia significa staccare mezzo pass per la Final Six di Budapest.

Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sportitalia, canale 60 del Digitale Terrestre