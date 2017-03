Pallanuoto, Champions: Recco vola in semifinale

GENOVA 23 MAR. Ieri in programma l’ottavo turno della fase preliminare di Champions League di pallanuoto. Nel girone A sconfitta 8-4 per l’AN Brescia in Ungheria con lo Szolnoki che guida il girone con 22 punti.

I lombardi sono terzi con 11 punti. Brescia avanti 2-1 dopo 5’19” e 3-2 dopo 12’14” di gioco; poi la rimonta degli ungheresi che sono rimasti sempre in vantaggio. Per il Brescia in gol Paskovic, Rizzo, Muslim e Nora; nello Szolnoki tripletta di Prlainovic.

La Pro Recco vince matematicamente il girone B ad una giornata dal termine, battendo ad Albaro gli ungheresi dell’Eger (secondi nel campionato magiaro) per 9-4. Punteggio pieno per i liguri trascinati Il golden boy azzurro Di Fulvio best player con tre reti. Il match, in diretta tv su Sportitalia con telecronaca di Ettore Miraglia, è stato dominato dai campioni d’Italia sempre avanti nel punteggio. Prossimo turno il 5 aprile: Spandau 04-AN Brescia alle 19.30 e Pro Recco-Jug Dubrovnik alle 20.30.

REGOLAMENTO. La fase preliminare si conclude il 26 aprile. Le prime tre classificate di ciascun raggruppamento si qualificano alla Final Six, in programma a Budapest dal 25 al 27 maggio.

Il tabellino: www.microplustiming.com/LENChampionsLeague/indexCL_web.php?c=ASM&g=1&t=A01&gr=2&s1=REC&s2=EGE&st=undefined