Pallanuoto, Champions: conto alla rovescia per Recco-Jug

GENOVA 27 MAR. La madre di tutte le partite, Pro Recco – Jug Dubrovnik, è alle porte. Nove giorni di attesa, poi sarà “battaglia” in acqua.

I croati, campioni d’Europa in carica, affrontano chi quella coppa l’ha vinta più di tutti e vuole riportarla a casa. Una gara da vivere insieme ai nostri ragazzi, spingendoli dalle gradinate delle Piscine di Albaro per l’ultima casalinga di Champions League. Serata che sarà ricca di iniziative per il consueto show da tutto esaurito: le sveleremo in queste giornate di avvicinamento al 5 aprile, seguiteci su tutti i nostri canali ufficiali.

Per non perdersi lo spettacolo e prenotare i biglietti basta scrivere a tickets@prorecco.it indicando nominativo, quantità e tipologia (12 euro intero, 8 euro ridotto tra 15 e 8 anni, gratuito under 8). I biglietti potranno essere ritirati il giorno della gara, alle Piscine di Albaro, dalle 18.30. Le prenotazioni saranno valide fino a 24 ore prima del match: se ancora disponibili i biglietti saranno acquistabili direttamente alle Piscine di Albaro, mercoledì 5 aprile, a partire dalle 18.30.

Per chi vuole elevare al quadrato le emozioni c’è la Pro Recco Experience: tour negli spogliatoi, incontro con i giocatori, aperitivo pre-partita, Quinto Tempo insieme agli atleti di entrambe le squadre al termine della gara e un prodotto ufficiale biancoceleste in omaggio; 60 euro il costo del biglietto intero, 40 il ridotto under 15.