GENOVA 11 FEB. Si disputa la quindicesima giornata, seconda di ritorno, della serie A1 maschile. E’ tempo di derby per la Pro Recco, capolista a punteggio pieno della regular season, che riceve allo Stadio del Nuoto di Genova la Rari Nantes Savona: per i biancorossi tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro partite. A cinque lunghezze dai recchelini l’AN Brescia di scena alla “Scandone” contro la CN Posillipo. Trasferta anche per la Bpm Sport Management ospite alla “Bianchi” della Pallanuoto Trieste: giuliani in piena corsa per la final six. La Canottieri Napoli fa visita alla Lazio Nuoto penultima in classifica con appena 4 punti conquistati. Lente di ingrandimento per due match che potrebbero mutare le posizioni in zona calda: Reale Mutua Torino 81 Iren-CC Ortigia e Bogliasco Bene-Roma Vis Nova che sarà trasmessa in diretta streaming su Waterpolo Channel dalle 18.00. Posticipata a sabato 11 marzo Carpisa Yamamay Acquachiara-Genova Quinto B&B Ass.

Decima giornata, prima di ritorno, per l’A1 femminile. Le campionesse d’Italia della Plebiscito Padova attendono, per il più classico dei testa coda, la Pescara N e PN: abruzzesi ancora a caccia del primo successo nella massima serie. Impegno esterno per la Waterpolo Messina in casa della Cosenza Pallanuoto, con le calabresi a caccia di punti per uscire dalle sabbie mobili della bassa classifica. L’Ekipe Orizzonte, terza forza del campionato, sale in liguria ospite della Rapallo Pallanuoto. La RN Bologna riceve alla “Longo” la Bogliasco Bene. In diretta streaming su Waterpolo Channel dalle 15.00 NC Milano-SIS Roma.

A1 maschile – 15^ giornata

Torino, ore 15.00, Piscina Stadio Monumentale

Reale Mutua Torino 81 Iren-C.C. Ortigia

Arbitri: L. Bianco e Savarese

Delegato: Carannante

Bogliasco, ore 18.00, Piscina Comunale Bogliasco

Diretta su Waterpolo Channel

Bogliasco Bene-Roma Vis Nova PN

Arbitri: Colombo e Ercoli

Delegato: Tedeschi

Trieste, ore 18.00, Polo Natatorio Bruno Bianchi

Pallanuoto Trieste-Bpm Pn Sport Management

Arbitri: Alfi e Gomez

Delegato: Saeli

Roma, ore 18.00 Foro Italico

Ss Lazio Nuoto-Cc Napoli

Arbitri: Ceccarelli e D’Antoni

Delegato: Ferri

Napoli, ore 19.30, Piscina “Felice Scandone”

Cn Posillipo-An Brescia

Arbitri: Centineo e Piano

Delegato: De Chiara

Genova, ore 20.30, Stadio Del Nuoto

Pro Recco N E PN-RN Savona

Arbitri: Fusco e Riccitelli

Delegato: Costa

L’incontro Carpisa Yamamay Acquachiara-SC Quinto è stato posticipato all’11 marzo alle ore 17.00 in accordo tra le società, su richiesta dell’Acquachiara.

A1 femminile – 10^ giornata

Cosenza, ore 15.00, Piscina Comunale

Cosenza Pallanuoto-Waterpolo Messina

Arbitri: Frauenfelder e Pascucci

Padova, ore 15.00, Piscina Comunale

CS Plebiscito Pd-Pescara Nuoto e Pallanuoto

Arbitri: Bensaia e Minelli

Milano, ore 15.00, Centro Sportivo “Saini”

Diretta su Waterpolo Channel

Nc Milano-S.I.S. Roma

Arbitri: Carmignani e Pinato

Bologna, ore 15.00, P.Comunale “Carmen Longo”

R.N. Bologna-Bogliasco Bene

Arbitri: Cataldi e Paoletti

Rapallo, ore 15.00, Piscina Comunale

Rapallo Pallanuoto-L’Ekipe Orizzonte

Arbitri: Polimeni e Severo