Pallanuoto, A1M e F: momento decisivo della stagione

GENOVA 8 APR. Rush finale per i campionati di serie A1 di pallanuoto giunti al quart’ultimo turno. Il torneo maschile, arrivato alla ventitresima giornata, propone il big match Bpm Sport Management-Pro Recco, trasmesso in diretta su Waterpolo Channel dalle 19.30; ma l’attenzione sarà rivolta anche alla lotta per evitare i playout con cinque squadre in quattro punti e tre incontri che potrebbero cambiare la classifica: Carpisa Yamamay Acquachiara-Lazio Nuoto, Pallanuoto Trieste-Reale Mutua Torino 81 Iren e Genova Quinto B&b Ass-Bogliasco Bene.

Riparte, dopo la sosta per la Final Six di Coppa Italia vinta dalla Plebiscito Padova, il torneo femminile con il quindicesimo turno. Telecamere di Waterpolo Channel puntate su Bogliasco Bene-L’Ekipe, ovvero quarta e terza forza della regular season. Consolidate le posizione di vertice, c’è ancora bagarre per il sesto posto, l’ultimo utile per l’accesso alla Final Six scudetto, e per la salvezza con quattro squadre in piena corsa. Qualche dubbio potrebbe essere sciolto da Nuoto Club Milano-Cosenza Pallanuoto e SIS Roma-Rari Nantes Bologna.

Campionato serie A1 maschile di pallanuoto

23^ giornata – sabato 8 aprile

Ore 15.00, Siracusa

CC Ortigia-Canottieri Napoli

Ore 18.00, Trieste

Pallanuoto Trieste-Reale Mutua Torino 81 Iren

Ore 18.00, Genova

Genova Quinto B&B Ass-Bogliasco Bene

Ore 18.00, Savona

Rari Nantes Savona-AN Brescia

Ore 18.00. Napoli

Carpisa Yamamay Acquachiara-Lazio Nuoto

Ore 19.30, Napoli

CN Posillipo-Roma Vis Nova

Ore 19.30, Busto Arsizio – diretta su Waterpolo Channel

Bpm Sport Management-Pro Recco

Campionato serie A1 femminile di pallanuoto

15^ giornata – sabato 8 aprile

Ore 15.00, Roma

SIS Roma-Rari Nantes Bologna

Ore 15.00, Padova

Plebiscito Padova- Rapallo Pallanuoto

Ore 15.00, Bogliasco – diretta su Waterpolo Channel

Bogliasco-L’Ekipe Orizzonte

Ore 15.00, Messina

Waterpolo Messina-Pescara N e PN

Ore 15.00, Milano*