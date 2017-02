Pallanuoto, A1M: derby Recco-Bogliasco nel turno infrasettimanale

GENOVA 22 FEB. Sedicesima giornata, terzo turno infrasettimanale, per la serie A1 maschile mercoledì 22 febbraio. Impegni sulla carta “comodi” per le prime della classe.

Secondo derby ligure consecutivo per la capolista Pro Recco attesa alla “Vassallo” dalla Bogliasco Bene.

A cinque punti dai campioni d’Italia l’AN Brescia che riceve alla “Mompiano” una Carpisa Yamamay Acquachiara in piena lotta per evitare i play out. Al Foro Italico è di scena la Bpm Sport Management contro la Roma Vis Nova. In diretta streaming su Waterpolo Channel dalle 19.30 il derby partenopeo tra Canottieri Napoli e Circolo Nautico Posillipo, rispettivamente quarta e quinta forza del torneo. In corsa per un posto nella Final Six anche Rari Nantes Savona e Pallanuoto Trieste: i biancorossi sfidano alla “Zanelli” la Reale Mutua Torino ’81 Iren; mentre i giuliani sono ospiti della Genova Quinto B&B Assicurazioni ultima in classifica. In apertura di programma il match salvezza Circolo Canottieri Ortigia-Lazio Nuoto.

Campionato A1 maschile

16^ giornata – 22 febbraio

Siracusa, ore 15.00

CC Ortigia-Lazio Nuoto

Arbitri: D. Bianco e Castagnola

Roma, ore 15.00

Roma Vis Nova-Bpm Sport Management

Arbitri: L. Bianco e Calabrò

Brescia, ore 19.30

AN Brescia-Carpisa Yamamay Acquachiara

Arbitri: Navarra e Ricciotti

Bogliasco, ore 19.30

Bogliasco Bene- Pro Recco N e PN

Arbitri: Pinato e Romolini

Napoli, ore 19.30 diretta su Waterpolo Channel

CC Napoli-CN Posillipo

Arbitri: Brasiliano e Rovida

Savona, ore 19.30

RN Savona-Reale Mutua Torino 81 Iren

Arbitri: Scappini e Gomez

Genova, ore 20.00

Genova Quinto B&B Ass.-Pallanuoto Trieste

Arbitri: Severo e Taccini

Classifica