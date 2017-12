Pallanuoto, A1F: sconfitta per le liguri

Chiusura d’anno anche per l’A1 femminile che tornerà il 13 gennaio.

In acqua la capolista Ekipe Orizzonte che mette in acqua grinta e muscoli per il 9-2 finale che travolge il Rapallo Pallanoto sceso a Catania con velleità di alta classifica dopo il 6-5 rifilato alle campionesse in carica della Plebiscito Padova, che giocheranno il posticipo il 10 gennaio alle 15.15 con la Waterpolo Messina. Quattro reti per una scatenata Garibotti in formato Setterosa. Scoppiettante il match in diretta su Waterpolo Channel, con commento di Ettore Miraglia e Francesco Postiglione: Kally NC Milano-Bogliasco Bene segnano ben 19 reti che alla fine premiano le meneghine per il 10-9 finale. Per le tredici di Deblasio una grande rimonta con le biancorosse sotto di 4 reti (4-8), che piazzano il break di sei gol tra terzo e quarto tempo con ben 9 giocatrici di movimento. Al Centro Federale di Ostia, la Sis Roma pareggia 10-10 con la RN Florentia in match che le giallorosse hanno sempre condotto fino al 7-4 del terzo quarto. Poi le nove reti dell’ultimo parziale con la rimonta delle gigliate in rete ben sei volte, e ben condotte dalle mani esperte della Lapi (tripletta) e Cotti (doppietta). Alle giallorosse non basta una volenterosa Picozzi che piazza la quaterna che la pone in testa ai marcatori con 18 reti. Riposava Cosenza Pallanuoto. Seguono risultati e tabellini.

A1 FEMMINILE – OTTAVA GIORNATA





Kally N.C. Milano-Bogliasco Bene 10-9

diretta streaming su Waterpolo Channel

L’Ekipe Orizzonte-Rapallo 9-2

Sis Roma-RN Florentia 10-10

10/1, 15.15 Plebiscito Padova-Waterpolo Messina

Arbitri: Ferrari e Paoletti