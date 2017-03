Pallanuoto, A1F: Bogliasco ko contro Padova nel recupero

GENOVA 2 MAR. Nel recupero dell’undicesima giornata della serie A1 femminile la Plebiscito Padova passa 5-2 (1-1, 2-0, 1-0, 1-1) in casa della Bogliasco Bene, riscattando il ko dell’andata, unico nel torneo per le campionesse d’Italia. Un successo che consente alle patavine di tornare in testa al campionato con 30 punti, due in più della Waterpolo Messina e quattro rispetto a L’Ekipe Orizzonte; le liguri restano al quarto posto con venti punti in piena corsa per l’accesso alla Final Six.

BOGLIASCO BENE-CS PLEBISCITO PD 2-5

BOGLIASCO BENE: Falconi, Viacava, Zimmerman, Dufour, Trucco, Millo, Maggi 1, Rogondino, Boero, Rambaldi Guidasci, Cocchiere 1, Frassinetti, Malara. All. Sinatra

CS PLEBISCITO PD: Teani, Barzon 1, I. Savioli, Gottardo, M. Savioli, Queirolo 2, Millo, Dario, Galardi 1, Robinson 1, Nencha, Casson, Franceschino. All. Posterivo

Arbitri: Ceccarelli e Scappini

Note: parziali 1-1, 0-2, 0-1, 1-1. Uscita per limite di falli Maggi (Bogliasco) nel terzo tempo. Superiorità numeriche: Bogliasco Bene 1/11 + un rigore (tirato da Dufour, parato) Plebiscito Pd 2/6. Spettatori 250 circa.