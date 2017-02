Pallanuoto, A1: Recco di scena a Siracusa

GENOVA 4 FEB. Quattordicesima giornata, prima di ritorno, per la serie A1 maschile. Impegno a Siracusa contro la CC Ortigia per la capolista Pro Recco. A cinque punti dai campioni d’Italia l’AN Brescia che riceve alla “Mompiano” la Lazio Nuoto. La Bpm Sport Management, terza forza del torneo, ospita la Carpisa Yamamay Acquachiara. Appuntamento non proibitivo per la CC Napoli alla “Scandone” contro la Reale Mutua Torino 81 Iren. Il Circolo Nautico Posillipo fa visita al fanalino di coda Genova Quinto B&b Ass. In diretta streaming su Waterpolo Channel dalle ore 18.00 il derby ligure tra RN Savona e Bogliasco Bene: obiettivo per i biancorossi consolidare il quinto posto; bogliaschini a caccia di punti per uscire dalla zona calda. Posticipata a sabato 18 febbraio Roma Vis Nova-Pallanuoto Trieste.

Nono turno, ultimo d’andata, invece per l’A1 femminile. In testa alla regular season la Plebiscito Padova che ospita la SIS Roma reduce dal ko interno contro la Bogliasco Bene. A due lunghezze dalle patavine la Waterpolo Messina attesa alla “Saini” dalla NC Milano. Trasferta in Calabria contro la Cosenza Pallanuoto per L’Ekipe Orizzonte. Agevole, sulla carta, l’impegno della Bogliasco Bene alla “Vassallo” contro la Pescara Nuoto e Pallanuoto. RN Bologna-Rapallo Pallanuoto è il match trasmesso in diretta su Waterpolo Channel.

Campionato A1 maschile

14^ giornata – 4 febbraio 2017

Siracusa, ore 15.00

CC Ortigia-Pro Recco N e PN

Arbitri: Scappini e Ricciotti

Delegato: Marchisello

Napoli, ore 15.00

CC Napoli-Reale Mutua Torino 81 Iren

Arbitri: D. Bianco e Castagnola

Delegato: Rotunno

Brescia, ore 18.00

AN Brescia-SS Lazio Nuoto

Arbitri: Rovida e Zedda

Busto Arsizio, ore 18.00

BPM Sport Management-Carpisa Yamamay Acquachiara

Arbitri: Pinato e Romolini

Delegato: D. De Meo

Genova, ore 18.00

Genova Quinto B&B Ass.-CN Posillipo

Arbitri: Navarra e Petronilli

Delegato: Costa

Savona, ore 18.00 – diretta streaming Waterpolo Channel

RN Savona-Bogliasco Bene

Arbitri: L. Bianco e Piano

Delegato: Salino

Sabato 18 febbraio

Roma, ore 15.00

Roma Vis Nova-Pallanuoto Trieste

Arbitri: Brasiliano e Ceccarelli

Delegato: Bianchi

Campionato A1 femminile

9^ giornata – 4 febbraio 2017

Bogliasco, ore 15.00

Bogliasco Bene-Pescara Nuoto e Pallanuoto

Arbitri: Colombo e Ruscica

Cosenza, ore 15.00

Cosenza Pallanuoto-L’Ekipe Orizzonte

Arbitri: Fusco e Paoletti

Padova, ore 15.00

Plebiscito Padova-SIS Roma

Arbitri: Calabrò e Pascucci

Milano, ore 15.00

NC Milano-Waterpolo Messina

Arbitri: Savarese e Sponza

Bologna, ore 15.00 – diretta su Waterpolo Channel

RN Bologna-Rapallo Pallanuoto

Arbitri: Bensaia e Taccini