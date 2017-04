Pallanuoto, A1 M: Savona supera Quinto nel derby ligure

GENOVA 2 APR. A quattro giornate dal termine della regoular season si definiscono le posizioni in griglia della A1 maschile di pallanuoto. L’AN Brescia, soffre due tempi con una coriacea Ortigia (4-4 a metà gara), ma poi dilaga chiudendo 15-5 (triplette di Guerrato e Nicholas Presciutti) e consolidando il secondo posto dietro la corazzata Pro Recco, che batte 15-8 la Pallanuoto Trieste allungando a 71 la striscia positiva. Tre reti del mancino oriundo Echenique. Saglietti. Tre punti d’oro in chiave playout per la Reale Mutua Torino 81 Iren che batte 11-8 la Carpisa Yamamay Acquachiara in diretta su Waterpolo Channel. Sempre avanti i piemontesi sostenuti sempre dal caloroso pubblico della Monumentale. Il serbo Vuksanovic con una tripletta, insieme ai napoletani Del Basso e Lanzoni, migliori marcatori dell’incontro. Con un quarto tempo d’autore la Sport Mangement vince 15-11 contro il Bogliasco mantenendo la terza posizione. Liguri sull’8-8 a fine terzo tempo. Poi la resa finale. Stabile al quinto posto la Canottieri Napoli corsara a Roma contro la Vis Nova: quattro reti di Giorgetti griffano la prestazione dei giallorossi del Molosiglio, sempre avanti nel punteggio. Bene anche Savona che batte 8-3 il Genova Quinto B&B Ass con tripletta del centroboa Bianco. Al Foro Italico il Posillipo supera 14-7 la Lazio grazie ad una tripletta di Klikovac: dopo un primo tempo sofferto, gli uomini di Occhiello sono riusciti a prendere in mano le redini della sfida e confermarsi la quarta forza del campionato.

Ventiduesima giornata

AN BRESCIA-C.C. ORTIGIA 15-5

REALE MUTUA TORINO 81 IREN-CARPISA YAMAMAY ACQUACHIARA 11-8

diretta su Waterpolo Channel

ROMA VIS NOVA PN-CC NAPOLI 5-8

BOGLIASCO BENE-BPM PN SPORT MANAGEMENT 11-15

PRO RECCO N E PN-PALLANUOTO TRIESTE 15-8

RN SAVONA-GENOVA QUINTO B&B ASS. 8-3

SS LAZIO NUOTO-CN POSILLIPO 7-14