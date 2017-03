Pallanuoto, A1 M: il Recco non si ferma più

GENOVA 5 MAR. Diciottesima giornata, quinta di ritorno, per la serie A1 maschile. Non conosce ostacoli la Pro Recco, in testa a punteggio pieno, che travolge 17-7 la Reale Mutua Torino 81 Iren, mandando a segno dieci giocatori di movimento. Seconda, a cinque punti dalla vetta l’AN Brescia che nel big match di giornata – in diretta su Waterpolo Channel – supera 12-7 la Bpm Sport Management: primo allungo dei lombardi a metà della seconda frazione con Paskovic, Nicholas Presciutti e Nora (5-2); i mastini tornano in scia con Jelaca e Luongo (5-4).

Accelerazione definitiva della squadra di Bovo tra la fine del terzo e l’inizio della quarto periodo con le reti in sequenza del 10-6 di Rizzo, Nicholas Presciutti e Randelovic. Bpm che resta terza in classifica con undici punti di ritardo dal Recco e cinque in più della Canottieri Napoli che supera 10-7 alla “Scandone” la Pallanuoto Trieste: i giuliani tengono fino al 5-5 di cambio campo; poi Matteo Gitto, Campopiano e Velotto segnano il break decisivo a metà del terzo quarto.

Consolida il quinto posto il Posillipo che passa 4-8 in casa della Rari Nantes Savona: rossoverdi avanti 5-1 a metà della terza frazione; ritorno dei liguri che si portano sul 5-4 in apertura di quarto periodo con Milakovic; poi l’allungo definitivo dei partenopei con i gol in sequenza di Marziali, Subotic e Klikova.

La Roma Vis Nova, trascinata dalla cinquina di Jerkovic, si impone 12-10 sulla Genova Quinto B&b Assicurazione e aggancia al settimo posto, con 20 punti, la Pallanuoto Trieste. I capitolini si staccano dalla zona salvezza che raccoglie cinque squadre in quattro punti. Vittoria pesante dell’Ortigia che alla “Caldarella” supera 13-9 la Carpisa Yamamay Acquachiara, con triplette di Casasola e Danilovic e scavalca al nono posto proprio la squadra di Porzio.

Terzo successo consecutivo, secondo in uno scontro diretto, della Lazio Nuoto che va vincere 11-10 in casa della Bogliasco Bene: capitolini avanti +4 a inizio di ultimo quarto; tardivo il ritorno dei liguri. Con questi risultati Lazio e Boglaisco sono appaiate all’undicesimo con 13 punti, uno in più di Torino, distanziate due lungehzze dall’Acquachiara e tre l’Ortigia, prima squadra fuori dalla zona play out. Ultima con sei punti resta il Quinto.

Dodicesima giornata, terza di ritorno, per la serie A1 femminile. Comanda sempre la Plebiscito Padova che vince 11-2 in casa della RN Bologna, mandando a segno nove giocatrici di movimento. Vittoria e sorpasso de L’Ekipe Orizzonte che – in diretta su Waterpolo Channel – nel derby batte 13-12 la Waterpolo Messina e sale al secondo posto a meno quattro dalla vetta. Etnee due volte sul + 3 (10-7 e 11-8) nel terzo tempo.

Quanto basta per amministare il ritorno delle giallorosse che non riescono a completare la rimonta. Un derby nel derby quello tra le due migliori realizzatrici del torneo Monika Eggens e Izabella Chiappini: vinto dalla canadese dell’Orizzonte che firma sei reti e torna in testa ala classifica marcatrici con 39 centri, uno in più dell’italobrasiliana autrice di una quaterna.

Quarta, a cinque lunghezze da Messina terza, la Bogliasco Bene che supera 12-9 la Nuoto Club Milano, con quattro reti di Dufour: lombarde che conservano il sesto posto, l’ultimo utile per l’accesso alla Final Six, mantendendo tre punti di vantaggio da Bologna. Si sblocca nel 2017 la Sis Roma che si impone 11-9 in casa della Rapallo Pallanuoto, con cinquina di Domitilla Picozzi. In zona play out il colpo lo mette a segno la Pescara Nuoto e Pallanuoto che passa 7-6 in casa della Cosenza Pallanuoto, conquistando il primo successo in serie A1: calabresi avanti 5-3 a metà del terzo tempo; poi il break decisivo delle abruzzesi con i gol del 7-5 di De Vincentiis, Apilongo, Ranalli e Zhang.

Il recupero di Bogliasco Bene-CN Posillipo (valido per la sesta giornata) è in programma il 7 marzo alle 19.15; arbitri Centineo ed Ercoli, delegato Costa.

