Pallanuoto, A1 M: big match Recco-Brescia

GENOVA 20 GEN. Weekend a pieno regime per la pallanuoto. Dodicesima giornata per la serie A1 maschile e l’attesa è tutta per il big match d’alta quota. Alla piscina di Albaro, con diretta streaming dalle 20.30 su Waterpolo Channel, va in scena Pro Recco-AN Brescia: la finale scudetto dalla stagione 2011/2012. Obiettivo dei campioni d’Italia è la sessantunesima vittoria consecutiva nella massima serie: ultimo dispiacere proprio contro i lombardi alla “Mompiano” il 5 dicembre 2014 finì 7-6. In Italia la striscia vincente più lunga è stata stabilita nel volley femminile dalla Teodora Ravenna con 72 successi di fila dal 1985 al 1987; nel mondo il primato appartiene all’Athinaikos (serie A greca basket femminile) con 105.

Non prive d’interesse le altre partite della penultima giornata d’andata della regular season. La Bpm Sport Management, terza forza del torneo, è ospite della Lazio Nuoto al Foro Italico. La Canottieri Napoli fa visita alla Bogliasco Bene: liguri a caccia di punti per uscire dalla zona retrocessione. Equilibrata si preannuncia la sfida tra CN Posillipo e Pallanuoto Trieste. Trasferta a Siracusa contro la CC Ortigia per la RN Savona che chiede spazio per rimanere agganciata al sesto posto. Delicate in chiave play out Carpisa Yamamay Acquachiara-Roma Vis Nova e Reale Mutua Torino 81 Iren-Genova Quinto B&b Ass.

Dopo due mesi di sosta torna la serie A1 femminile con il settimo turno. La capolista Waterpolo Messina è di scena alla “Vassallo” contro la Bogliasco Bene. Alle spalle della formazione di Mirarchi Plebiscito Padova e L’Ekipe Orizzonte, che si sfidano in casa delle campionesse d’Italia. Impegno in Abruzzo contro la Pescara N e PN per la rivelazione SIS Roma. NC Milano-Rapallo Pallanuoto e Cosenza Pallanuoto-RN Bologna mettono in palio punti pesanti per la zona retrocessione.

A1 maschile

12^ giornata -sabato 21 gennaio

15.00 Bogliasco – piscina comunale

Bogliasco Bene-CC Napoli

Arbitri Navarra e Riccitelli

Delegato Tedeschi

15.00 Siracusa – Cittadella dello sport

CC Ortigia-RN Savona

Arbitri Collantoni e Ercoli

Delegato Marchisiello

16.00 Napoli – Piscina Scandone

CN Posillipo-Pallanuoto Trieste

Arbitri Castagnola e Savarese

Delegato De Chiara

18.00 Napoli – Piscina Scandone

Carpisa Yamamay Acquachiara-Roma Vis Nova

Arbitri Piano e Rovida

Delegato Barone

18.00 Torino – Piscina Monumentale

Reale Mutua Torino 81 Iren-Genova Quinto B&B Ass

Arbitri Ceccarelli e Lo Dico

Delegato De Meo

18.00 Roma – Foro Italico

Lazio Nuoto-BPM Sport Management

Arbitri Carmignani e Taccini

Delegato Tenenti

20.30 Genova – Stadio del Nuoto

Pro Recco-AN Brescia

Arbitri Colombo e F. Gomez

Delegato Salino

A1 femminile

7^ giornata -sabato 21 gennaio

13.00 Bogliasco – Piscina comunale

Bogliasco Bene-Waterpolo Messina

Arbitri Calabrò e Fusco

14.00 Cosenza – Piscina comunale

Cosenza Pallanuoto-RN Bologna

Arbitri Scappini e Severo

15.00 Padova – Piscina comunale

Plebiscito Padova-L’Ekipe Orizzonte

Arbitri D. Bianco e Petronilli

15.00 Milano – Centro Sportivo Saini

NC Milano-Rapallo Pallanuoto

Arbitri Centineo e Paoletti

15.00 Pescara – Piscina Le Naiadi

Pesacara Pallanuoto-SIS Roma

Arbitri Alfi e Rotondano