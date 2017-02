Palermo-Samp, Skriniar “Volevamo vincere”

GENOVA 27 FEB. La Sampdoria non ha brillato al “Barbera” di Palermo. In alcuni tratti della partita è andata anche in affanno, ma alla fine è riuscita a portare a casa un punto prezioso. Milan Skriniar è consapevole della prova sottotono offerta in Sicilia, ma sottolinea l’importanza del risultato ottenuto: «Noi vogliamo sempre vincere, ma quando non ci riusciamo è importante non perdere. Oggi non eravamo in giornata, ma siamo stati bravi a reagire: non molliamo mai, ci speriamo sempre e giocatori come Quagliarella sanno fare la differenza».

Analisi. «Nel primo tempo abbiamo giocato male, volevamo fare sicuramente meglio – spiega il centrale slovacco -. Non è questo il nostro calcio ideale, ma va dato merito al Palermo di aver lottato su ogni pallone. Con Nestorovski è stato un bel duello, molto fisico: ce le siamo date a vicenda».