Palermo-Samp, pagelle LN: bene Viviano e Quaglia

GENOVA 26 FEB. Continua la striscia positiva della Samp che pareggia in zona Cesarini 1-1 a Palermo.

Benissimo Viviano e Quagliarella, male il polacco Bereszynski.

Ecco le pagelle di LN:

Palermo

Posavec:6,5

Rispoli:7

Cionek:6,5

Andjelkovic:7

Aleesami:6,5

Bruno Enrique:7

Gazzi:5,5

Chochev:5

Sallai:7,5

Nestorovroski:7,5

Balogh:6,5

Diamanti:6

Embalo:SV

All:D.Lopez:7

Sampdoria:

Viviano:7 Incolpevole:Non può nulla sul rigore salva su diverse occasioni.

Skriniair:5,5 Appanato:Giornata storta per lo slovacco

Bereszynski:4 Ingenuo:grave la sua ingenuità causa il rigore

Silvestre:6 Positivo:Va vicino al pari di testa,giornata buona

Regini:6,5 Maestoso: Il capitano macina terreno, fa il suo dovere

Barreto:5 Disastro: Giornata negativa per il mediano

Cigarini:5,5 Rimandato: esordio in chiaro scuro per il Ciga

Djuricic:6 ​Lampante: gara positiva per il serbo.

Praet:6,5 Lucido: Gioca bene nel suo ruolo da trequartista, è cresciuto molto.

Shick:5,5 Acerbo: gioca una gara sottotono spreca diversi palloni

Quagliarella:6,5 Decisivo: trova il pari grande gol .

Muriel:6,5 Folgorante: la sua assenza si è sentita, grande azione del pari: è devastante.

Linetty:6,5 Falegname: spezza il ritmo in mezzo al campo.

B.Fernandes:6,5 Superlativo: decisivo nell’azione del pareggio, è sempre decisivo.

Allenatore :Marco Giampaolo:6,5

Arbitro:Doveri di Roma1 :4 Incerto

La sua direzione arbitrale è negativa, sbaglia sul rigore era fallo in attacco, da rivedere alcuni fuorigioco, giornata storta per l’arbitro romano.

Simone Mora