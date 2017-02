Palermo-Samp, Giampaolo “Dobbiamo fare di più”

GENOVA 27 FEB. A Palermo la Sampdoria acciuffa il pari nel finale, ma Marco Giampaolo non è pienamente soddisfatto dalla prova dei suoi al “Barbera”. «Siamo stati bravi e fortunati al tempo stesso a recuperare il risultato – commenta -, ma dobbiamo pretendere di più da noi stessi: abbiamo giocato gran parte della partita sotto ritmo».

Forze. Nella ripresa il tecnico ha modificato più volte la formazione, inserendo forze fresche al fine di rimettere in piedi il match. «Ho fatto dei cambi in base anche alle caratteristiche e alle condizioni dei singoli – spiega -. Dovevamo recuperare il risultato e avevamo bisogno di avere energie nuove».

Standard. Schierato dall’inizio, Schick non è riuscito ad incidere come in altre occasioni, ma Giampaolo preferisce guardare alla prova offerta dal collettivo. «Schick ha fatto una buona gara – taglia corto -. Quando la prestazione collettiva non è all’altezza dello standard della squadra è difficile indicere, ma non ha fatto peggio degli altri».