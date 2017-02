Palermo-Samp, formazione: turnover tra titolari

GENOVA 26 FEB. Al termine della rifinitura mattutina ieri sul campo superiore del “Mugnaini” di Bogliasco, Marco Giampaolo ha reso noti allo spogliatoio i nomi dei 23 giocatori convocati per la sfida difficile di oggi , domenica, in casa del Palermo. Prima chiamata per il centrale croato Lorenco Simic e per il portiere Wladimiro Falcone. Incluso nell’elenco anche l’attaccante della Primavera Giacomo Vrioni, chiamato a sostituire l’influenzato Ante Budimir, unico assente oltre allo squalificato Lucas Torreira.

Portieri: Falcone, Puggioni, Viviano.

Difensori: Bereszynski, Dodô, Pavlovic, Regini, Sala, Silvestre, Simic, Skriniar.

Centrocampisti: Alvarez, Barreto, Cigarini, Djuricic, Fernandes, Linetty, Palombo, Praet.

Attaccanti: Muriel, Quagliarella, Schick, Vrioni.