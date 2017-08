Palazzo Spinola ospita il progetto Mille Farfalle

GENOVA. 18 AGO. Giovedì 24 Agosto 2017, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, la Galleria Nazionale di Palazzo Spinola ospiterà il progetto “Mille farfalle”, un laboratorio itinerante di ceramica nel quale bambini e adulti possono realizzare una farfalla in creta.

Ogni partecipante potrà inventare una farfalla e decorarne le ali creando texture semplicemente imprimendo sulla terra foglie, pizzi, legnetti.

Le mille farfalle vogliono rappresentare i mille pensieri dei bambini che spesso non vengono visti dal mondo adulto.





In Trentino Alto Adige sono state create 450 farfalle, in Liguria già 286. L’obbiettivo finale sono 1001 farfalle che faranno parte di un’installazione creata dall’artista trentino Flavio Marzadroe che sarà esposta a Trento per la ‘Settimana europea della dislessia’ (2-8 ottobre 2017).

Il Laboratorio, a cura della ceramista Francesca Sarti, è nato dalla collaborazione con l’associazione “Il Girasole” Valgiudicarie; l’iniziativa viene sostenuta dall’Associazione “Sentiero di Parole” che si occupa di sensibilizzare e formare sull’argomento.

Tutti i partecipanti al laboratorio, che si svolgerà nell’atrio del museo, potranno accedere alla Galleria Nazionale di Palazzo Spinola con biglietto ridotto a € 3,00 secondo le modalità di visita previste.