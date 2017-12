Domani dalle 18 alle 19, sui gradini antistanti Palazzo Ducale in piazza De Ferrari a Genova è in programma una manifestazione contro l’intervento militare in Niger, annunciato l’altro giorno dal premier Paolo Gentiloni e dalla ministra della Difesa Roberta Pinotti (Pd).

L’evento è stato annunciato su Facebook dal Comitato “Ora in silenzio contro la guerra” che da tempo organizza manifestazioni del genere nella nostra città: “Tutti concordi col patto firmato tra i due ministri della difesa, l’italiana Roberta Pinotti e il nigeriano Kalla Moutari. Per il parlamento italiano in fase di smobilitazione e con gli occhi perduti sulle prossime elezioni, approvare l’invio dei militari italiani nel Niger assomiglia ad una partita truccata”.

I dettagli dell’evento a Palazzo Ducale