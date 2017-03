GENOVA. 28 MAR. “Oggi Alice Salvatore (dopo qualche settimana di ritardo) ha commentato la decisione di Beppe Grillo di togliere il simbolo a Marika Cassimatis, dopo che aveva vinto le ‘Comunarie’ online del Movimento 5 Stelle. E cos’ha detto la portavoce dei grillini liguri? ‘Ci fidiamo di Beppe’. Complimenti per il coraggio e l’approfondita analisi politica. Le risposte però, come al solito, arriveranno un’altra volta. Perché il commento di Alice Salvatore è degno delle tre scimmiette: non vedo, non sento e non parlo. A Genova i 5 Stelle stanno simulando la dittatura”.

Lo ha dichiarato nel pomeriggio la capogruppo regionale del Pd Raffaella Paita.