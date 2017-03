Paita (Pd) a Grillo su Cassimatis annullata: 1984 di Orwell

GENOVA. 17 MAR. “Beppe Grillo ha un’idea di democrazia davvero particolare. Prima dice che il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle lo scelgono gli iscritti. Poi però prepara un ‘Metodo Genova’ per il voto online che, di fatto, blinda il suo candidato di riferimento (Luca Pirondini) e costringe i militanti a votare in poche ore, in un giorno feriale e in pieno orario lavorativo. Quando però la base si ribella e, democraticamente, sceglie Marika Cassimatis si prende un giorno per riflettere e poi, senza dare alcuna spiegazione, sconfessa la votazione e scrive sul blog (di cui però non è responsabile, quindi chissà se sia davvero farina del suo sacco) che toglierà il simbolo alla vincitrice e che ci saranno nuove elezioni. Tutto nel giro di poche ore. Un sistema ineccepibile, se fossimo in “1984” di Orwell”.

Lo ha dichiarato oggi la capogruppo regionale del Pd Raffaella Paita sulle polemiche per le “Comunarie” M5S annullate dal leader pentastellato, che ha silurato la candidata sindaca Marika Cassimatis eletta dalla base.

“Speriamo almeno che questa volta vinca davvero Pirondini – ha aggiunto Paita – altrimenti a Beppe toccherà indire una terza votazione. E poi chissà, persino una quarta, magari aperta soltanto ad Alice Salvatore e a Davide Casaleggio. Scherzi a parte, vorrei chiedere ai cittadini liguri se è a gente come questa che intendono lasciar governare le loro città (o addirittura il paese). A me, sinceramente questi sistemi totalitari spaventano parecchio. Perché non si tratta più di avere posizioni differenti su come affrontare i problemi, ma dell’idea stessa di democrazia che ciascuno di noi ha”.