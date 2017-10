Paita difende i migranti: sbagliato prendere a calci gli accattoni

GENOVA. 7 OTT. “Il primo che chiede l’elemosina lo prendo a calci nel sedere ha detto l’assessore Garassino parlando dei migranti. È inaccettabile che un rappresentante delle istituzioni parli in questo modo. Un amministratore dovrebbe lavorare per garantire sicurezza e integrazione, non minacciare di prenderli a calci”.

Lo ha dichiarato oggi la capogruppo regionale del Pd, Raffaella Paita.

“Quella di Garassino – ha aggunto Paita – è una frase da irresponsabile estremista che rischia di alimentare in città un clima pericoloso. Che il Comune si occupi di più dell’emergenza occupazionale impedendo la nascita di nuove povertà.





La città dov’è nato il Partito Socialista, che ha organizzato la rivolta contro il governo Tambroni, che ha sempre avuto una chiesa illuminata, sta diventando l’avamposto di un nuovo pericoloso estremismo di destra.

Ora basta. Che la sinistra e le forze sociali si sveglino prima che sia troppo tardi. Garantire sicurezza è un obbligo. Ma queste frasi e questo clima non solo sono inaccettabili, ma creano i presupposti di un contesto rischioso.

Mi chiedo se il pensiero di Garassino sia anche quello del suo schieramento e di Bucci. Mi auguro che prendano le distanze dalle sue affermazioni, altrimenti siamo davvero di fronte a una deriva pericolosa. Soprattutto il sindaco Bucci, che governa tutta la città e non solo una parte”.