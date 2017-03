GENOVA. 11 MAR. Ignaro si essere stato vittima di una truffa, ha viaggiato con il furgone sprovvisto di copertura assicurativa R.C. per almeno 4 mesi.

Nessun sospetto fino a quando il responsabile dell’agenzia, presso la quale aveva stipulato l’assicurazione, ha sollecitato il pagamento dell’ultima rata della polizza.

Lui, un genovese di 55 anni, sorpreso della richiesta, ha mostrato la quietanza che gli aveva rilasciato l’intermediario dell’agenzia quando, lo scorso novembre, lo aveva incontrato in strada e gli aveva consegnato la somma di 466 euro.

Solo in quel momento ha realizzato che il foglio che aveva in mano era una mera fotocopia a colori di un documento mai registrato, infatti il procacciatore non aveva versato all’Agenzia alcuna somma, pertanto la copertura assicurativa era stata annullata.

Sorpresa ancora più amara quando ha scoperto che aveva fatto la stessa cosa anche per la polizza stipulata per i rischi d’impresa della sua società per la quale il truffatore si era intascato altri 200 euro.

L’uomo, un genovese di 53 anni, per giorni si è reso irreperibile, fino a ieri mattina quando la vittima, d’accordo con il responsabile dell’agenzia che, peraltro, ha immediatamente riattivato entrambe le polizze a sue spese, è riuscito a contattarlo mostrandosi interessato alla stipula di una nuova assicurazione.

Il procacciatore allora, pregustando un succulento nuovo bottino, ha accettato di incontrarlo presso la stazione di Prà, dove però, ad attenderlo ha trovato anche due volanti della Polizia.

Gli agenti, dopo aver appreso dalla vittima quanto accaduto, lo hanno denunciato per truffa, appropriazione indebita e falsità materiale commessa da privato.