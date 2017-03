GENOVA. 8 MAR. Secondo gli accertamenti di oggi, il Piaggio P180 si è fermato a una trentina di centimetri dal mare. L’aereo, quindi, intorno alle 14 è andato lungo, uscito fuori di pista e stava per cadere in acqua.

L’incidente è avvenuto durante la fase di decollo di un volo di prova e lo scalo genovese del Crsitoforo Colombo è stato chiuso per circa un’ora.

Sull’incidente è stata avviata un’indagine dall’Enac, l’Ente Nazionale Aviazione Civile, condotta dalla polizia. Gli investigatori della Polaria nel pomeriggio hanno interrogato i due conducenti del velivolo. Il primo pilota era un asiatico che stava provando il velivolo perché interessato ad acquistarlo. Avrebbe raccontato che a fargli perdere il controllo dell’aereo è stata “una manovra improvvisa effettuata in seguito ad un’improvvisa folata di vento”. Tesi confermata dal copilota, un esperto pilota della Piaggio, che quando si è accorto di quanto stava accadendo è intervenuto in modo tempestivo ed è riuscito a scongiurare che l’aereo finisse in mare.