“Ouverture de saponettes” oggi al Teatro di Camogli

GENOVA. 26 DIC. Questo pomeriggio, lunedì 26 dicembre 2016 allae ore 16, al Teatro Sociale di Camogli la Festa continua con “Ouverture de saponettes – concerto per bolle di Sapone”, grande successo di Michele Cafaggi, mimo, clown, giocoliere e da diversi anni sviluppa teatralmente la tecnica delle bolle di sapone giganti.

Lo spettacolo vede un eccentrico direttore d’orchestra che ci porta nel mondo fragile e rotondo delle bolle di sapone per un “concerto” dove l’imprevisto è sempre in agguato: da strani strumenti nascono bolle giganti, bolle rimbalzine, bolle da passeggio, grappoli di bolle. Un concerto anomalo, per pensieri fragili, per pensieri leggeri, per pensieri silenziosi. Come bolle di sapone. Un racconto visuale senza parole che trae ispirazione dalle atmosfere circensi e del varietà, un magico spettacolo di clownerie, pantomima e musica capace di incantare il pubblico di qualsiasi età.

Michele Cafaggi ha studiato in Italia e in Francia con Jango Edwards, Quelli di Grock, Philippe Gaulier, Marcel Marceau, Philippe Radice, presso L’Ecole Nazionale du cirque Fratellini, la Scuola di Arti Circensi della Sala Fontana e la Lega Italiana di Improvvisazione Teatrale. Dal 1993 lavora come artista di strada, partecipando a numerosi festival di teatro in Italia e all’estero. Come mimo-giocoliere ha partecipato a sfilate di moda per Moschino e Calzedonia, al tour italiano Anime Salve di Fabrizio de Andrè (’97), al Giro d’Italia 2005 e 2006 e ai programmi televisivi Paperissima, Skatafascio e Solletico. È Dottor Sogno nei reparti pediatrici degli ospedali dove opera la Fondazione Theodora Onlus e dedica questo spettacolo a tutti i ragazzi incontrati in Ospedale nel corso di questi anni.



Lo spettacolo, con la regia di Davide Fossati, ed a cura della compagnia Studio Ta-Daa, attualmente conta circa 1000 repliche, è nato nel 2004 ed è stato presentato per la prima volta al Museo della Scienza e della Tecnica “Leonardo da Vinci” di Milano nell’ambito delle attività organizzate dal laboratorio scientifico di bolle di sapone. È stato rappresentato in teatri e festival nazionali e internazionali (Francia, Irlanda, Belgio, Svizzera, Grecia, Giappone, Cina, Corea del Sud), in scuole materne, musei della scienza, casinò, varietà e gran galà.

FRANCESCA CAMPONERO

Biglietti € 8,00 / € 6,00

Tel. 0185 1770529

Email: biglietteria@teatrosocialecamogli.it

(Biglietteria aperta dalle ore 15.00)