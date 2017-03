SAVONA. 27 MAR. “Coprire in tempi certi e modalità chiare le carenze di organico agli ospedali San Paolo e Santa Corona”.

Lo ha chiesto oggi il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Andrea Melis, con una lettera indirizzata all’assessore regionale Sonia Viale e ad Eugenio Porfido, direttore dell’Asl 2 savonese.

“Le recenti defezioni di direttore e vice di Chirurgia vertebrale del Santa Corona di Pietra Ligure – spiega Melis – hanno creato comprensibili timori circa un possibile ridimensionamento della struttura in termini di funzionamento e di servizi resi alla cittadinanza. Lo stesso scenario potrebbe presto ripetersi al San Paolo di Savona, dove il primario di Cardiologia è ormai prossimo alla pensione.

Per porre rimedio alla situazione di Pietra e prevenire una nuova, possibile, lacuna a Savona, ci siamo rivolti direttamente a Viale e Porfido per chiedere come e con quali tempistiche l’Asl 2 intenda coprire queste carenze di organico, in particolare in Chirurgia vertebrale, dove un eventuale ridimensionamento avrebbe pesanti ripercussioni sull’erogazione delle prestazioni medico-chirurgiche e metterebbe a rischio il mantenimento stesso del personale medico-infermieristico”.