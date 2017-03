Ortovero, a fuoco capannone con 200 camper (Video)

SAVONA. 3 MAR. Nella notte ad Ortovero, in frazione Pogli, nel savonese, è divampato un incendio di vaste dimensioni.

L’incendio si è sviluppato all’interno di un capannone di due piani adibito a rimessaggio di camper, roulotte ed imbarcazioni.

Presenti un centinaio di mezzi all’interno della struttura in fiamme ed altrettanti all’esterno.

Alle ore 2 circa il Comando dei vigili del fuoco di Savona è intervenuto con diverse squadre.

Un intenso calore si è sviluppato velocemente e le operazioni di spegnimento sono state assai complicate, su posto è giunta la Kilolitrica con una riserva d’acqua di 26.000 litri, mentre 2 autobotti facevano la spola per il rifornimento ed è stato inviato un mezzo speciale aeroportuale. Sul posto oltre la squadra di Albenga ci sono state anche le partenze della centrale e il Funzionario di Guardia.

Sono in corso ancora le operazioni di spegnimento malgrado l’imponente dispiegamento di forze da parte dei vigili del fuoco.

Le fiamme hanno parzialmente distrutto il capannone e molti dei mezzi parcheggiati nel mentre si è alzata una colonna di fumo nero e l’acre odore di bruciato è percepibile anche a chilometri di distanza.

Le cause, sono in via di accertamento e non si lamentano feriti.