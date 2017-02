Orienteering, domenica passeggiata nei vicoli di Genova

GENOVA 1 GEN. Passeggiare tra i vicoli di Genova, guardarsi intorno negli angoli meno conosciuti della città, scoprire curiosità e pezzi di storia mai conosciuti prima: tutto questo è possibile con lo Street Orienteering organizzato da Outdoor Portofino insieme a The Hostel.

Il percorso di StreetO, disciplina nordica riproposta in maniera ludica e divertente, si svolgerà domenica mattina a Genova. Ritrovo e partenza alle 11 dall’ostello The Hostel in vico di Santa Fede.

Tutti possono partecipare e scoprire un nuovo approccio allo sport e all’attività fisica: benessere e divertimento da svolgere da soli o in compagnia di amici, famiglia, figli, genitori. Lo StreetO, sponsorizzato da Latte Tigullio, è un’attività ideale per tutte le età e a tutti i tipi di sportivi.

La tappa di domenica avrà inizio dall’ostello Abbey Hostel (Vico di Santa Fede 8, Genova). I partecipanti potranno ritrovarsi e iniziare il percorso tra le 10.30 e le 11.30. Durante l’itinerario bisognerà saper rispondere ad alcune domande, riportare testimonianze e mettersi alla prova prima di ritornare al punto di partenza.

Vincitori e non solo potranno aggiudicarsi un’escursione in kayak o sup nell’Area Marina Protetta di Portofino!

Costo dell’attività €5, cartina e bibita all’arrivo inclusa. Gratuito per i bambini sotto i 6 anni.