Oregina, scoperto market della droga: ecuadoriano arrestato

GENOVA. 7 APR. La polizia ha arrestato in flagranza di reato un 36enne ecuadoriano, irregolare sul territorio e gravato da precedenti penali per reati contro il patrimonio, la persona ed in materia di stupefacenti. Gli agenti hanno anche denunciato in stato di libertà un colombiano di 26 anni.

Entrambi sono indagati per i reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito di uno specifico servizio antidroga operato nella serata di ieri nel quartiere di Oregina, personale della Squadra Mobile – Sezione Criminalità Diffusa ha notato il giovane colombiano accedere ad uno stabile di via Paolo della Cella, dopo un cenno d’intesa con un soggetto affacciato a una finestra dell’ultimo piano.

Gli agenti, rilevato il movimento sospetto, si sono appostati attendendo l’uscita del “visitatore”. Sottoposto a controllo, quest’ultimo è stato trovato in possesso di oltre 33 grammi di marijuana.

A questo punto è scattata la perquisizione nell’appartamento dal quale il giovane era stato visto uscire. Fatta irruzione all’interno, i poliziotti hanno trovato una situazione igienico-sanitaria precaria, scoprendo che l’ecuadoriano aveva allestito un vero e proprio market della droga, con ampia varietà di sostanze e tipologie di confezionamento, di fatto insediandosi nell’abitazione di un giovane con importanti deficit psichici.

In particolare, sono stati sottoposti a sequestro circa 150 grammi di marijuana, in confezioni distinte per tipologia e grado di sminuzzamento delle foglie, circa 50 grammi di cocaina in pietra, nonché 20 dosi di MDMA “ecstasy”, oltre a due bilancini di precisione e a tutto l’occorrente per la lavorazione ed il confezionamento degli stupefacenti.

La persona affetta da disagi psichici è stata affidata alle cure di un tutore, mentre il 36enne originario dell’Ecuador è stato arrestato per detenzione e spaccio di droga e condotto nel carcere di Genova – Marassi a disposizione della Procura della Repubblica ligure.