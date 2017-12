Ordinanza Caprioglio, oggi pacifica Dog Invasion a Savona

Oggi alle 16 a Savona è in programma una “dog invasion” dei proprietari di cani contro l’ordinanza della sindaca Ilaria Caprioglio sule deiezioni canine.

Com’è noto, il provvedimento mira a sanzionare i proprietari maleducati dei cani che sporcano e non puliscono in centro città.

Alice Beltrame dell’atelier Temide in piazza dei Vacciuoli offrirà un brindisi di Natale ai contestatori. Poi con i propri cani, e una bottiglietta d’acqua per rispettare l’ordinanza già in vigore, farà una pacifica passeggiata fino a piazza Sisto IV, dove si potrà firmare la petizione contro l’ordinanza promossa dal Comitato Aree Canine e dall’Enpa..





Non è tutto. Si potrà firmare anche una petizione contro i fuochi artificiali rumorosi, altro sgradito “regalo” ai proprietari di cani e gatti ed alla fauna selvatica urbana, fermo restando che altre decine di Comuni della provincia savonese li hanno vietati.

“Non finiscono di stupire – spiegano dall’Enpa di Savona – le dichiarazioni della sindaca Caprioglio sull’improvvisa ordinanza sui cani. Questa volta dice che l’ordinanza non è punitiva, ma è per una città pulita.

Ebbene, chiunque, soprattutto i cittadini, sa che un’ordinanza, che può essere emessa solo in situazioni di ‘contingibilità ed urgenza’ (e qui è veramente arduo capire dove stanno l’urgenza e la contingibilità!) detta un obbligo e prevede quindi una sanzione per chi non lo rispetta.

Sanzione che in questo caso va da 50 a 500 euro. Una pena così alta è prevista soltanto per i proprietari di cani e gli animalisti e discende dal regolamento di convivenza civile, approvato dalla precedente giunta di centrosinistra.

Sanzione che, a leggere puntualmente il testo diffuso dalla sindaca Caprioglio durante la sua conferenza stampa (quello ufficiale non si trova ancora da nessuna parte, neppure negli ‘avvisi ed ordinanze’ del sito comunale) secondo noi dovrà essere pagata anche da chi, dopo che il suo cane ha fatto la pipì attaccato al pilastro, ha lavato con la famosa bottiglietta d’acqua. E statene certi, qualche inflessibile vigile urbano, che del resto è tenuto a far rispettare le norme, la applicherà”.