Orari Amt modificati per il giorno di Natale e le festività

In occasione delle festività natalizie l’orario di Amt subirà delle variazioni. Martedì 26 dicembre, lunedì 1° gennaio e sabato 6 gennaio sarà in vigore l’orario festivo; nelle giornate di mercoledì 27, giovedì 28, venerdì 29, sabato 30 dicembre, martedì 2, mercoledì 3, giovedì 4 e venerdì 5 gennaio, come negli anni scorsi, sarà in vigore l’orario del sabato tenendo conto sia della chiusura delle scuole sia della contrazione di domanda che normalmente si verifica in questa parte dell’anno. Gli orari si potranno consultare sul sito internet di Amt www.amt.genova.it oppure attraverso i sistemi di infomobilità: Infobus online e Infobus sms. Da lunedì 8 gennaio tornerà in vigore l’orario invernale programmato.

IL SERVIZIO PER IL GIORNO DI NATALE

Il 25 dicembre, come negli anni scorsi sarà in vigore un servizio festivo speciale per bus, metropolitana, ascensori e funicolari secondo il dettaglio indicato di seguito.





BUS. Sulle linee bus il giorno di Natale sarà svolto un servizio festivo speciale, con un’interruzione nella fascia di mezzogiorno per alcune linee periferiche. Saranno assicurati i collegamenti sulle principali direttrici, comprese le linee che servono gli ospedali cittadini. Tutti gli orari saranno consultabili sul sito internet aziendale www.amt.genova.it. Nella giornata di Natale la linea interna all’Ospedale di San Martino 518 effettuerà il normale servizio festivo, la linea GA (Sestri Ponente – Madonna del Gazzo) sarà in servizio con il seguente orario:

Da Sestri Ponente: 10.23 11.15 15.15 16.30

Da Madonna del Gazzo: 11.00 12.00 15.50 17.05.

METROPOLITANA. La metropolitana, il giorno di Natale, effettuerà le prime corse alle 9.26 dalla stazione di Brin e alle 9.46 dalla stazione di Brignole; le ultime corse saranno alle ore 19.52 sia da Brignole che da Brin.

IMPIANTI SPECIALI. A Natale la funicolare Zecca-Righi effettuerà servizio dalle ore 9.40 alle ore 13.00 e dalle ore 15.40 alle ore 22.00; la funicolare Sant’Anna dalle ore 9.20 alle ore 12.45 e dalle ore 16.20 alle ore 20.55. Il servizio G1, bus sostitutivo della ferrovia a cremagliera Principe – Granarolo, sarà in servizio dalle ore 14.34 alle 19.34.

Gli ascensori per il giorno di Natale osserveranno i seguenti orari: Castelletto Levante – prima corsa ore 9.05 ultima corsa ore 21.40; Castelletto Ponente – chiuso per l’intera giornata; via Bari – chiuso per l’intera giornata; ponte Monumentale – prima corsa ore 10.00 ultima corsa ore 20.00; via Crocco – prima corsa ore 9.20 ultima corsa 21.20; via Montello – prima corsa ore 9.40 ultima corsa ore 12.40; via Mura degli Angeli – prima corsa ore 9.45 ultima corsa ore 20.25; piazza Manin – prima corsa ore 9.25 ultima corsa ore 21.05; Montegalletto: in servizio dalle 9.15 alle 12.30 e dalle 17.15 alle 20.30; Quezzi (Pinetti- Fontanarossa): chiuso per l’intera giornata; Via Puccini: prima corsa ore 8.40, ultima corsa ore 19.30; Linea HS (sostitutiva dell’ascensore Cantore – Scassi): in servizio dalle 12.35 alle 20.09.

NAVEBUS. Navebus il 25 dicembre effettuerà il consueto servizio festivo.

VOLABUS. La linea Volabus il giorno di Natale effettuerà il consueto servizio festivo.

MOBILITYBUS. Nella giornata di Natale Mobilitybus non effettuerà servizio.

FERROVIA GENOVA CASELLA. Per il periodo natalizio l’orario feriale e quello del sabato resteranno invariati. Nelle giornate di lunedì 25 dicembre, martedì 26 dicembre, lunedì 1° gennaio e sabato 6 gennaio sarà in vigore il seguente orario festivo: partenze da Genova : 9.00 – 11.58 – 16.15 – 18.55; partenze da Casella: 7.35 – 10.30 – 14.50 – 17.32

Nella giornate di martedì 26 dicembre, lunedì 1° e sabato 6 gennaio oltre al servizio festivo sopra indicato, verranno effettuate due corse aggiuntive alle 14.10 da Genova – Manin e alle 16.45 da Casella.

Lunedì 25 dicembre la biglietteria di piazza Manin resterà chiusa. Il biglietto di corsa semplice e il biglietto famiglie potranno essere acquistati direttamente a bordo del treno. Martedì 26 dicembre, lunedì 1° e sabato 6 gennaio la biglietteria sarà aperta con orario festivo, mentre nella giornata di venerdì 29 dicembre sarà aperta fino alle 14.30.

BIGLIETTERIE. Nelle giornata di venerdì 29 dicembre le biglietterie di via D’Annunzio 8, via Bobbio 250r, via Avio 9r, la biglietteria della stazione metro di Brignole effettueranno la chiusura anticipata alle ore 14.30.

Ricordiamo che, i titoli di viaggio Amt, oltre che presso le rivendite convenzionate aperte sul territorio, si possono acquistare anche online sul sito Amt (www.amt.genova.it); in particolare il Mini Carnet Web consente di acquistare online 5 biglietti per la rete urbana Amt da €1,50 oppure 5 biglietti da € 0,90 per ascensori e funicolare Sant’Anna, da convalidare al momento dell’utilizzo della rete AMT. Questo servizio non prevede costi aggiuntivi.

Il biglietto ordinario da € 1.50 (valido per 110 minuti sulla rete Amt esclusi Navebus e Volabus) e il biglietto da 1 corsa da € 0,90 per ascensori e funicolare Sant’Anna (valido 10 minuti a partire dall’ora indicata nel messaggio di conferma dell’acquisto) si possono acquistare anche via SMS da cellulare e smartphone. Per acquistare il biglietto è necessario inviare un sms al numero 4850209 con testo AMT o ASC a seconda del servizio che si vuole utilizzare. Il biglietto arriva in pochi secondi via SMS. Il costo, che varia a seconda del proprio operatore telefonico, verrà addebitato direttamente sul credito o sul conto telefonico. Il servizio è disponibile per i clienti Tim, Vodafone, Wind e 3 Italia. Si ricorda che tutti i titoli di viaggio ricevuti via SMS devono essere acquistati prima di accedere ai mezzi AMT.