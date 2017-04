Operazione congiunta stradale e carabinieri ‘Fast Juliet’

IMPERIA. 11 APR. In tutto sarebbero stati 16 gli atti criminali tra furti di veicoli e spaccate negli esercizi commerciali, in provincia di Torino ma anche in Riviera Ligure e in Toscana.

Tre persone sono state fermate, e una quarta risulta tuttora ricercata, per associazione a delinquere finalizzata al furto e alla ricettazione al termine di una operazione congiunta, tra la polizia stradale e i carabinieri, ribattezzata ‘Fast Juliet’, dal nome della Alfa Romeo Giulietta ‘veloce’ utilizzata dalla banda per mettere a segno i colpi.

L’indagine, coordinata dal sostituto procuratore di Torino Andrea Padalino, è scattata all’inizio dell’anno in seguito all’aumento dei furti di questa vettura, dotata di un motore particolarmente performante.





A Torino, sono stati anche individuati due garage dove i veicoli e le merci rubate venivano nascoste.

Sono in corso ulteriori accertamenti per attribuire al gruppo altre eventuali responsabilità analoghe.