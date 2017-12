Operativa la colonnina di ricarica elettrica al Colombo

Una stazione di ricarica veloce Fast Recharge del progetto EVA+ è stata inaugurata presso il Parcheggio Quick Parking dell’Aeroporto di Genova.

L’infrastruttura è tra le 180 colonnine che saranno posizionate sulle strade a lunga percorrenza nell’ambito del progetto EVA+ – Electric Vehicles Arteries.

L’infrastruttura di ricarica installata è una ‘Enel Fast Recharge Plus’, una tecnologia interamente sviluppata da Enel che garantisce un pieno di energia in meno di 20 minuti, compatibile con tutti i veicoli elettrici in commercio.





Enel ha previsto, in tre anni e lungo le tratte extraurbane, l’installazione di 200 colonnine di ricarica veloce, 180 in Italia e 20 in Austria.

Il programma, co-finanziato dalla Commissione Ue nell’ambito di Connecting Europe Facility, vede la collaborazione di Enele Verbund, utility austriaca, insieme ad alcuni tra i principali costruttori automobilistici di veicoli elettrici.