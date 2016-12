Operativa a Savona la nuova caserma dei vigili del fuoco

SAVONA. 24 DIC. E’ operativa in via Nizza, a Savona, la nuova caserma dei vigili del fuoco. Con l’entrata in funzione della sala operativa del 115, e il trasferimento dei mezzi di soccorso, tutto ritorna come 8 anni fa, dopo la ricostruzione del nuovo edificio.

La caserma ha quattro piani, con un’ampia autorimessa, officina, magazzino, mensa e cucina, le stanze per il personale, sala riunioni e aula didattica. All’ultimo piano è stato ricavato il museo.

Il dispositivo di soccorso VF sarà integralmente operativo da tale sito. Ecco le foto della nuova Sala Operativa 115 e della sala di Unità di Crisi.