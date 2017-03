GENOVA. 21 MAR. Questa mattina intorno alle 10 i vigili del fuoco di Bolzaneto sono intervenuti in Via Sardorella per soccorrere un operaio che, nello scaricare un escavatore dal pianale di un camion, si è ribaltato per cause in via di accertamento.

L’operaio è stato estratto da sotto il macchinario dagli altri operai tramite un sollevatore idraulico, la squadra VVF ha operato per la messa in sicurezza dell’area.

Il ferito è stato poi trasportato all’ospedale San Martino.