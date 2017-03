NEW YORK. 20 MAR. Oggi è la Giornata Internazionale della Felicità, una giornata per essere felici. La Giornata Internazionale della Felicità è stata istituita dal 2013 dall’Onu che la celebrano per riconoscere l’importanza della felicità nella vita delle persone in tutto il mondo.

Nel 2015 l’ONU ha lanciato 17 obiettivi di sviluppo sostenibile che cercano di porre fine alla povertà, ridurre le disuguaglianze e proteggere il nostro pianeta – tre aspetti chiave che portano al benessere e felicità. (https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs)

La felicità, secondo quanto sostiene l’Onu, sarebbe legata all’impegno di obiettivi di sviluppo sostenibile.

Ed ecco così nascere la campagna coni 17 Obiettivi sono stati scelti nella campagna #PiccoliPuffiGrandiObiettivi che sta supportando nella sede dell’Onu e a New York i funzionari delle Nazioni Unite, l’UNICEF e la Fondazione delle Nazioni Unite per celebrare la Giornata Internazionale della Felicità.

Demi Lovato, Joe Manganiello e Mandy Patikin, Le tre voci originali del prossimo I Puffi: Viaggio nella foresta segreta, in sala a partire dal 6 aprile, hanno reso noto il loro supporto alle Nazioni Unite per la campagna della Giornata Internazionale della Felicità, quando verrà dimostrato che il Prodotto Interno Lordo in se stesso non può misurare la salute e il benessere della popolazione di un qualunque paese mentre un approccio alla crescita e allo sviluppo più inclusivo, equo, bilanciato e sostenibile può essere la chiave per la felicità.