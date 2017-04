GENOVA. 11 APR. Il direttore provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Genova, Walter Pardini, è stato arrestato ieri sera dagli investigatori della Guardia di Finanza, coordinati dalla Procura. L’ipotesi di reato è corruzione. I finanzieri, stamane, hanno perquisito l’ufficio di Pardini nella sede di via Fiume a Brignole.

L’arresto del direttore dell’Agenzia delle Entrate e di altre tre persone è avvenuto ieri sera a Recco nel noto ristorante “Manuelina”. Secondo gli investigatori, i quattro hanno prima cenato e, al termine del pasto, c’è stata la consegna di una “bustarella” con 7.500 euro in contanti. I finanzieri del nucleo di Polizia Tributaria li hanno quindi arrestati in flagranza di reato e non sarebbe stata la prima volta che Pardini intascava una tangente in denaro.

Le altre tre persone arrestate risultano due commercialisti e un avvocato campani (Luigi Pelella, Massimo Alfano e Francesco Canzano) rappresentanti di una società di Napoli che si occupa di sicurezza e logistica, trasferita in Liguria solo alcuni mesi fa. Le indagini sono partite dopo il repentino spostamento della sede dell’azienda Securpol da Napoli a Genova, senza alcun apparente motivo. Per gli inquirenti, la società napoletana aveva un grosso contenzioso fiscale con l’Agenzia delle Entrate in Campania e il trasferimento di sede sarebbe legato alle promesse ottenute da Pardini per un suo intervento sulla pratica in cambio di denaro. Inoltre, nell’ambito della stessa inchiesta, è stato denunciato un commercialista genovese.





L’Agenzia delle Entrate ha comunicato di avere adottato “la sospensione cautelare dal servizio” del direttore Walter Pardini.