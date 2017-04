BRINDISI. 11 APR. I giudici della Corte d’Assise di Brindisi oggi hanno condannato all’ergastolo Zakaria Ismaini, 33 anni, originario di Casablanca, che nella notte tra il 10 e l’11 novembre del 2014 diede fuoco a Latiano (in provincia di Brindisi) a un pensionato, Cosimo Mastrogiovanni, di 63 anni, provocandone la morte.

L’immigrato marocchino, che risulta domiciliato a Catania e che è coinvolto in altre analoghe vicende giudiziarie, avrebbe incontrato l’anziano, dopo averlo adescato su internet in un sito su cui era pubblicato un annuncio per uomini soli. Lo avrebbe poi ridotto in condizioni di incoscienza dopo una colluttazione e quindi gli avrebbe dato fuoco. Oltre all’omicidio volontario e al reato di rapina, Zakaria rispondeva di distruzione, soppressione e vilipendio di cadavere compiuta “mediante atti di brutalità” consistiti nel causarne “la completa distruzione per incenerimento”.

Il presunto serial killer marocchino fu sottoposto a fermo dai carabinieri il 16 febbraio del 2015. Risultava già indagato per un delitto compiuto il 7 febbraio a Catania: l’omicidio di Letizia Consoli, 50 anni, vedova, uccisa in un bungalow con un colpo alla testa e poi gettata a mare. Su questi fatti l’uomo aveva confessato.





Inoltre, l’immigrato è stato accusato anche dell’omicidio di Anna Maria ‘Luna’ Stellato, 24 anni, originaria di Leivi e trovata morta davanti ai bagni 61 di Torre Pedrera, sulla spiaggia di Rimini, il 14 luglio del 2012. Per quell’omicidio, dopo travagliate indagini giudiziarie, chiuse e riaperte grazie anche agli elementi forniti dall’inchiesta giornalistica del cronista Andrea Rossini di Corriere Romagna, venne ritenuto responsabile il presunto serial killer marocchino.

