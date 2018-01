Omicidio Di Maria, Beron: La pistola cromata di Marco

Giornata cruciale quella di oggi presso la Corte di Assise del Tribunale di Genova, dove si celebra il processo per l’omicidio di Davide Di Maria, avvenuto il 17 settembre 2016 a San Giacomo di Molassana.

Per tale omicidio sono indagati a vario titolo quattro persone: Guido Morso, Vincenzo Morso, Marco Mor N’Diaye e Christian Beron Tovar.

Ieri si è svolto l’interrogatorio di Guido Morso e di Marco N’Diaye che hanno dato versioni diametralmente opposte sullo svolgimento dei tragici fatti.





Oggi, invece, dopo il proseguimento dell’interrogatorio di Marco N’Diaye da parte del suo avvocato, è stato sentito anche Cristian Beron.

Vincenzo Morso che era intenzionato a fare solo una dichiarazione spontanea, si è rivolto verso Marco N’Diaye, sembra con una frase offensiva, ed è stato ripreso dal giudice. Poi ha chiesto di potersi allontanare dall’aula.

Cristian Beron che, durante l’interrogatorio, si è definito più volte una parte passiva nello svolgersi dei fatti, si è contraddetto e non ha risposto alle domande del Pm a tal punto da essere reguardito dallo stesso presidente della Corte d’Assise, Marina Orsini.

Alla base di tutto sta di fatto che Beron smentisce l’amico, o forse meglio dire l’ex amico Marco, in merito al possesso della pistola ‘cromata’, ma nel contempo afferma che Guido Morso durante la colluttazione ha cercato di sparagli ed ha accoltellato Marco N’Diaye, da dietro, ad una gamba.

Ma facciamo un passo indietro.

Il 32enne Beron soprannominato ‘il colombiano’, esordisce prendendosela con il fratello di Guido, Gabriele, definendolo “uno con cui una persona normale potesse avere a che fare, a me non faceva altro che chiedere favori”.

Ma Gabriele è chiamato in causa in questo processo solo per una testimonianza marginale ma, come spiega Beron, “aveva fatto conoscere Cristian e Marco”.

Poi racconta una versione completamente diversa dei fatti rispetto a quella raccontata ieri da Marco, in merito alla pistola in possesso dello stesso e alle fascette utilizzate per Di Maria.

“Quel giorno – spiega Beron – sono arrivato a casa di Marco dopo che lui aveva insistito mettendola anche sul piano personale, del tipo che se non fossi andato non saremmo più stati amici. Mi aveva chiesto di comprare dei prodotti per la pulizia e quando sono arrivato a casa, l’ho trovato ubriaco con una bottiglia di vodka”.

“Marco – prosegue Beron – voleva sapere dei rapporti con i Morso e perché si erano incrinati, in particolare se in tutto questo io o Davide ne avessimo una colpa. Abbiamo litigato e lui, da un cuscino, ha tirato fuori una grossa pistola cromata”.

Il racconto di Beron prosegue con l’arrivo di Davide Di Maria alla casa e con Beron stesso che viene mandato ad aprire la porta da Marco.

Beron apre e trova davanti Davidino. Vedendolo spaventato Davidino gli chiede spiegazioni: “ho mentito – spiega il 32 enne – ero spaventato, ho detto che mi ero fatto per spiegare la mia faccia”.

Davide Di Maria entra in casa di Marco e si trova puntata contro l’arma. Poi lo stesso Marco, sempre secondo quanto racconta Beron, impone agli amici quello che chiama ‘un gioco’. Chiede a Di Maria di legarsi con le fascette le mani sul davanti e poi di liberarsi ed ancora a Beron di ‘incaprettare’ Davidino.

Secondo il colombiano “Marco pensava che Davide avesse mentito sulla storia del ‘mangiabanane’ per questo voleva capire se Davide avesse detto la verità”.

Dopo poco arrivano i Morso, padre e figlio. Davide Di Maria si trova legato faccia a terra con Beron che viene mandato ad aprire la porta ai due e non li avverte del pericolo imminente.

Proprio alla richiesta della motivazione sul mancato avvertimento, Beron risponde “Mica dovevo fare io il salvatore della patria, temevo che poi Marco sarebbe venuto a cercare me, sa dove abito” ed ancora “Non mi importava, non erano affari miei”.

Padre e figlio entrano nella casa, spiega Beron, con Vincenzo Morso che vede N’Diaye armato e tira fuori a sua volta la pistola e si affrontano fisicamente.

Di Maria è a terra legato, Guido Morso resta sull’uscio e Beron, si sdraia a terra cercando di ripararsi con uno sgabello “non sono abituato a fare queste cose, queste risse” poi Davide Di Maria “riesce a liberarsi e si getta nella colluttazione verso Marco. Li voleva separare e continuava a dire basta cosa state facendo”.

Nella colluttazione una pistola cade e finisce nelle mani di Guido Morso che spara… “Nel mentre mi sono tirato su – precisa Beron – con Morso che ha puntato l’arma verso di me per sparare ma si è inceppata, mi ha colpito con il calcio della pistola e sono svenuto per un attimo”…

Beron, non vede più Davide, ma racconta di vedere Guido Morso da dietro colpire con un coltello Marco N’Diaye ad una gamba. Poi esce anche lui per darsi alla fuga e vede Davide riverso a terra e al posto di soccorrerlo, rientra dentro dicendo di Davide “è morto.. Qua ci legano tutti…”

Alla domanda del Pm come ha fatto a capire che Davide era morto, lui risponde: “L’ho visto che faceva fatica a respirare, che soffocava e poi girarsi gli occhi”.

Sempre secondo il racconto del 32 enne, subito dopo avviene la fuga dei due Morso con l’astuccio dei proiettili che ricorda “di averlo gettato in giardino”.

Alla sera dopo che N’Diaye esce dall’ospedale lo ospita a casa e i due concordano con la versione delle fascette come gioco. Beron ricorda più volte a proposito delle fascette come “le avevo messe in modo da non fare male a Davide, era un mio amico”.

Il processo è stato aggiornato a lunedì 22 gennaio quando probabilmente, verrà ascoltato anche Vincenzo Morso che, sembra, farà delle dichiarazioni spontanee oltre alla madre e alla sorella di Davidino. L.B.