Oltraggia carabinieri: tunisino irregolare denunciato, lasciato libero e non rimpatriato

La mattina di Natale i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno fermato e quindi denunciato per oltraggio a Pubblico Ufficiale e ingresso illegale sul territorio dello stato un 25enne nato in Tunisia.

L’immigrato, irregolare sul territorio nazionale, è stato visto mentre in Via Canevari, al transito della pattuglia del Radiomobile, insultava i militari in presenza di altre persone.

Il tunisino non è mai stato rimpatriato. I carabinieri hanno riferito che, a norma di legge, non hanno neanche potuto arrestarlo.





Liberi di continuare a stare illegalmente in Italia e di insultare le nostre Forze dell’ordine.