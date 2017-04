GENOVA. 1 APR. “Oggi è stata scritta una delle pagine più brutte di questa legislatura. Con il voto a favore della maggioranza all’emendamento vergogna, nascosto da Toti tra le pieghe di una legge sull’urbanistica, si è compiuta una grave forzatura istituzionale illegittima e anti-democratica, la cui sostanza è ancora più grave della forma”.

Lo hanno dichiarato i consiglieri regionale del M5S, dopo l’approvazione della moratoria della legge per tutelare l’occupazione del settore.

“Avevamo già sollecitato la Giunta Toti – hanno aggiunto i consiglieri M5S – nell’ottobre 2015 a prendere iniziative forti e coraggiose di contrasto al gioco d’azzardo patologico. In un anno e mezzo non è stato fatto nulla, e oggi, messi alle corde, tirano fuori la subdola carta del ricatto occupazionale: il lavoro contro la salute; gli esercenti contro le associazioni no slot. Una guerra creata ad arte, per mere ragioni elettorali, alla vigilia delle amministrative.

La legge regionale è in vigore dal 2012. Perché, allora, nessuno dell’attuale maggioranza ha dato un reale e concreto impulso per migliorare la legge, quando ancora si era in tempo? Allora andava bene a tutti così com’era? Come è possibile arrivare a contrapporre salute e lavoro con queste condizioni? La Giunta Toti, ad oggi, su questo tema non ha fatto nulla. Dal 2012 gli esercenti hanno avuto cinque anni di tempo per mettersi in regola. Non saranno certo 12 mesi di tempo in più a risolvere le cose. La vecchia politica doveva intervenire prima, lavorando per trovare situazioni condivise e partecipate. È sotto gli occhi di tutti il totale fallimento di questa classe politica sul tema dell’azzardo.

Il MoVimento 5 Stelle ha presentato due emendamenti, riuscendo a farsi approvare l’avvio, entro aprile, di un tavolo di lavoro sull’azzardo, in grado di affrontare in modo serio e definitivo questa piaga sociale del nostro tempo. Sulla moratoria, invece, Toti ha tirato dritto sulla propria strada, senza ascoltare niente e nessuno, dimostrando un opportunismo politico inaccettabile su temi così seri e preoccupanti.

Oggi in Aula, durante la discussione sul Ddl, abbiamo ribadito il nostro no al gioco d’azzardo. No a qualunque proroga. E no, soprattutto, a colpi di mano, a emendamenti farsa e a metodi anti-democratici e taglia-dissenso. Non è così, con queste forzature illegittime e fuori contesto, che si affronta un tema delicatissimo, e per anni ignorato, come quello del gioco e della ludopatia, che affligge circa 25mila liguri.

Se davvero esiste la volontà di risolvere la piaga sociale e sanitaria dell’azzardo, nel rispetto dei lavoratori, bisogna ripensare l’intero modello economico di cui il gioco si alimenta, con le conseguenze drammatiche che sono sotto gli occhi di tutti. Non servono proroghe placebo, bisogna ragionare su un orizzonte di medio e lungo periodo e liberare le risorse economiche incastrate nel circolo vizioso delle macchinette. Bisogna avere il coraggio di recuperare queste risorse e riversarle sull’economia reale, sui beni di prima necessità, sulle vere esigenze dei cittadini. Dirottiamo il modello di spesa delle persone sull’economia reale e avremo riequilibrato anche l’aspetto occupazionale. Con l’azzardo non si scherza”.