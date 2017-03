GENOVA. 30 MAR.” Vergognosa decisione della Giunta Doria oggi in Consiglio Comunale: dal momento che non c’erano i numeri per far passare la delibera sull’aggregazione Amiu-Iren, si è usato un cavillo per spostare il voto a domani. Ho chiesto al Presidente del consiglio Giorgio Guerello di far rispettare la volontà della maggioranza dei capigruppo che si era espressa affinché si votasse subito”.

Lo ha dichiarato oggi la consigliera comunale Lilli Lauro (Pdl) al termine di un’infuocata seduta in Sala Rossa sulla delibera per la fusione Iren-Amiu, che ha visto la sede di via Garibaldi blindata e dure proteste da parte dei lavoratori (poi in corteo per la città) e del pubblico contro la giunta Doria. Fumogeni, urla e striscioni:”Vergogna, siete scandalosi” e “Siamo tutti coglioni, ma tu di più” dopo le polemiche per il dipendente di Amiu bonifiche denunciato per una protesta avvenuta nei mesi scorsi.

Alla fine, è stata accolta la richiesta dell’assessore al Bilancio, Franco Miceli di rinviare a domattina l’iter della delibera Amiu-Iren per sentire durante la notte il parere di Iren su 5 emendamenti di maggioranza “poiché modificano in modo sostanziale la trattativa Comune-Iren”.