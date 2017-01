Oggi e domani porte aperte in Conservatorio

GENOVA. 20 GEN. Quest’oggi venerdì 20 e domani sabato 21 gennaio dalle 10 alle 19 le porte del Conservatorio Paganini sono aperte al pubblico. Tornano anche quest’anno le due giornate di “Open days” che richiamano tradizionalmente un pubblico variegato, attratto dalla possibilità di avvicinarsi in maniera meno consueta al mondo musicale.

Per l’occasione, infatti, il “Paganini” proporrà lezioni aperte: i visitatori avranno libero accesso in tutte le aule e potranno dunque ascoltare i docenti e vedere all’opera gli studenti tanto in lezioni di gruppo (drammaturgia musicale, musica da camera, teoria, ritmica e percezione musicale), quanto in corsi individuali (dall’arpa al canto, dalla chitarra al fagotto, dalla tromba al trombone, dagli archi al pianoforte).

Verranno presentati gli strumenti musicali, si potranno incontrare docenti e allievi.

E in diversi momenti delle due giornate verranno organizzati piccoli eventi musicali esemplificativi.

In particolare venerdì nel primo pomeriggio sarà possibile affacciarsi nel Salone e seguire una prova dell’orchestra, mentre sabato il Salone ospiterà diverse performance, a cominciare dalle ore 11 con il Quartetto di sax (Conspiracy Saxophone Quartet) per finire con il concerto fissato alle 17 e dedicato al pianoforte da Mozart a Prokof’ev con gli studenti Diana Cavagnaro, Alberto Bonifazio e Gianluca Faragli.

Ingresso libero