Oggi, concorso al Paganini per giovani musiciste

GENOVA. 4 FEB. Il Conservatorio di Musica “Nicolò Paganini” di Genova oggi sabato, 4 febbraio 2017 ospiterà alle ore 14,30 le selezioni regionali della decima edizione del Concorso “Giovani talenti della musica” organizzato dall’Associazione “Soroptimist”.

Il concorso, riservato alle giovani musiciste, è dedicato ad Alda Rossi da Rios, appassionata di musica e di canto e fondatrice di una delle prime associazioni professionali femminili in Italia, appunto, il Soroptimist. L’iniziativa, fortemente voluta dalle numerose soroptimiste musiciste, prende il via sul finire degli anni 90 con la prima edizione a Verbania-Intra e arriva oggi alla decima edizione. Si articolerà in due fasi che prevedono una selezione a livello regionale ed una successiva a livello nazionale. Alle tre prime classificate verranno assegnate borse di studio rispettivamente del valore di 3500, 2500 e 1500 euro.

Quest’anno concorreranno alla fase regionale quattro musiciste tra Genova e La Spezia che si esibiranno, appunto sabato, in un concerto pubblico, al termine del quale la Giuria sceglierà la candidata da inviare alla selezione nazionale.

Il Conservatorio di Genova presenterà Irene Celle, cantante iscritta al terzo anno di Triennio Accademico e Martina Cincotta, chitarrista iscritta al terzo anno di Triennio Accademico.

Le candidate del Conservatorio di La Spezia saranno invece Michela Puca, violinista iscritta al secondo anno di Triennio Accademico e Valentina Vatteroni, iscritta al terzo anno di Triennio Accademico della classe di arpa.

L’ingresso al concerto è libero