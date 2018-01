Oggi al via in Basilicata, venerdì 5 in Liguria: i Consigli per i saldi della GdF

Oggi cominciano i saldi in Basilicata. Domani in Valle d’Aosta. Mentre in Liguria e in Piemonte (come per tutte le altre regioni) il nastro di partenza sarà tagliato venerdì 5. Solo in Sicilia si dovrà aspettare sabato 6.

La data di chiusura dei saldi, invece, differisce da regione a regione. In Liguria finiranno domenica 18 febbraio.

Gli sconti nei primi giorni dovrebbero aggirarsi intorno al 30% per via via aumentare fino a una media del 50%.





I consigli per evitare eventuali fregature sono sempre gli stessi ed è inutile ripeterli, ma risulta utile suggerire di andare a leggere il seguente testo della Guardia di Finanza sui “Consigli per i saldi”.

Ecco l’elenco completo delle date dei saldi in Italia.

Abruzzo: 5 gennaio – 5 marzo

Basilicata: 2 gennaio – 1 marzo

Calabria: 5 gennaio – 28 febbraio

Campania: 5 gennaio – 2 aprile

Emilia-Romagna: 5 gennaio – 5 marzo

Friuli Venezia Giulia: 5 gennaio – 31 marzo

Lazio: 5 gennaio – 28 febbraio

Liguria: 5 gennaio – 18 febbraio

Lombardia: 5 gennaio – 5 marzo

Marche: 5 gennaio – 1 marzo

Molise: 5 gennaio – 5 marzo

Piemonte: 5 gennaio – 28 febbraio

Puglia: 5 gennaio – 28 febbraio

Sardegna: 5 gennaio – 5 marzo

Sicilia: 6 gennaio – 15 marzo

Toscana: 5 gennaio – 5 marzo

Umbria: 5 gennaio – 5 marzo

Valle d’Aosta: 3 gennaio – 31 marzo

Veneto: 5 gennaio – 31 marzo

Trentino-Alto Adige: 5 gennaio – 16 febbraio