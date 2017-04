GENOVA. 15 APR. “Questa è la presentazione del programma politico che noi, come Officine Sampierdarenesi, abbiamo prodotto in vista delle prossime elezioni amministrative. A corredo di ogni slide è presente la descrizione testuale”.

Comincia così l’appello ai candidati sindaci di Genova dei responsabili dell’associazione Officine Sampierdarenesi, che hanno scelto Facebook e Youtube per diffondere il loro messaggio.

Al primo dei ‘5 punti per San Pier d’Arena’ inseriti nel manifesto c’è la “sicurezza e vivibilità” del territorio con i problemi derivanti da “Circoli culturali, Mini market, Sale slot e prostituzione”. Poi, ci sono “Infrastrutture e urbanistica”, “Riqualificazione urbana”, “Ambiente e gestione rifiuti”, “Patrimonio artistico-culturale”. Tuttavia, non viene neanche menzionato il caso del nuovo centro per i circa 200 migranti a S. Benigno, che nei giorni scorsi aveva spinto il presidente del Municipio Centro Ovest Franco Marenco (Pd) ad organizzare, insieme ai consiglieri di Lega e Forza Italia, una protesta di piazza davanti alla Prefettura.

Il video con l’esposizione delle slide è visionabile sul canale YouTube al seguente link:





“Abbiamo intenzione – hanno aggiunto i responsabili dell’associazione – di presentarlo a tutti i candidati sindaco del Comune di Genova e a tutti i candidati presidente del Municipio Centro Ovest. Abbiamo scelto come titolo del documento “5 punti per San Pier d’Arena” perché 5 sono i macrotemi del nostro programma, suddivisi poi in sottotemi che andremo a vedere nel corso della presentazione.

Questo documento non ha la presunzione di rappresentare la visione di tutti i cittadini sampierdarenesi, ma soltanto un’idea progettuale nata da un gruppo di cittadini volontari, un programma che si prefigge di affrontare i temi dell’emergenza ma anche di fornire un visione per il rilancio di San Pier d’Arena a medio-lungo termine, nei prossimi 10-20 anni.

Una proposta che non può e non vuole togliere spazio ad altri eventuali programmi di altre persone o gruppi, che possono liberamente avanzare proposte diametralmente opposte alle nostre”.